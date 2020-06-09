"ПриватБанк" запустив в Україні новий сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати.

Про це повідомила пресслужба банку.

Скористатися послугою “Готівка на касі” можуть держателі будь-якої дебетової картки “ПриватБанку” (зарплатної, студентської, соціальної картки) різних платіжних систем.

Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

“Покупка з видачею готівки – це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн, а тепер і українці. Якщо ви розраховуєтесь у торговій мережі карткою, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат та стояти в чергах”, – зазначив керівник напрямку по роботі з торговими підприємствами “ПриватБанку” Євген Васильцов.