Про це повідомляє пресслужба суду.

27 липня 2021 року до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник вимагає арештувати пакет акцій (78,289%) ПАТ “Центренерго”, що належить державі в особі Фонду державного майна України. Мета — запобігти приватизації підприємства.

“Наказом Фонду державного майна України №1275 від 23 липня 2021 року визначено, що приватизація ПАТ “Центренерго” повинна відбутися з серпня по грудень 2021 року. На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права”, — йдеться в повідомленні.

Суд розв’язує питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як відомо, у 2019 році Кабінет Міністрів передав на приватизацію 339, а потім іще 415 державних підприємств. У 2020 році у Фонді державного майна України планували у рамках приватизації продати у 2020 році 3 – 5 великих об’єктів, а також не менше 300 малих і середніх. Приватизувати мали і “Центренерго”.

“Центренерго” є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. До її складу входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Компанію намагалися приватизувати кілька разів, але безуспішно.

“Центренерго” та Ігор Коломойський

Журналісти Bihus.Info зазначали, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах олігарх Ігор Коломойський узяв держпідприємство “Центренерго” під контроль.

Влітку 2019-го було призначено нового керівника Володимира Потапенка. Українські медіа майже одразу ідентифікували його як людину Коломойського. А потім і сам олігарх назвав його “понятным мне человеком”.

Після приходу Потапенка на підприємство почалися закупівлі російського вугілля. У червні 2020-го журналісти сповіщали, що з липня 2019 по квітень 2020 року щонайменше 1,5 млн тонн вугілля різних марок (зокрема газового вугілля, який є в Україні), перепродали державній компанії “Центренерго” фірми, пов’язані з Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

За словами колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука, взимку 2020 року Кабінет Міністрів вирішив звільнити менеджера саме через підозри, “що він є частиною групи впливу Ігоря Валерійовича Коломойського”.

Влітку 2020 року журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” з’ясували, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року могли заробити більш як 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії “Центренерго” за завищеними цінами.