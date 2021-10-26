Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Артефакт зник з території мая П’єдрас-Неграс у 1960-х роках і з’явився у Парижі у 2019 році під час аукціону.

Однак влада Гватемали висловила протест і надала докази, що артефакт належить країні та має бути повернутий.

У зв’язку з цим продаж було припинено. За підсумками переговорів між Манічак Ауранс, урядами Франції, Гватемали та ЮНЕСКО Ауранс вирішила добровільно повернути Гватемалі фрагмент, на якому зображено стародавнього правителя, що зійшов на престол у 729 році нашої ери.

У понеділок, 25 жовтня, артефакт було урочисто передано на церемонії у Парижі.

“Добровільна передача цього фрагмента стели мая його батьківщині Гватемалі демонструє еволюцію міжнародного середовища на користь повернення символічних культурних об’єктів та артефактів на їхню батьківщину”, – зазначила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Артефакт незабаром буде відправлено до Національного музею археології та етнології у Гватемалі, де він буде виставлений на загальний огляд.

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