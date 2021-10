Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Артефакт зник з території мая П’єдрас-Неграс у 1960-х роках і з’явився у Парижі у 2019 році під час аукціону.

Однак влада Гватемали висловила протест і надала докази, що артефакт належить країні та має бути повернутий.

У зв’язку з цим продаж було припинено. За підсумками переговорів між Манічак Ауранс, урядами Франції, Гватемали та ЮНЕСКО Ауранс вирішила добровільно повернути Гватемалі фрагмент, на якому зображено стародавнього правителя, що зійшов на престол у 729 році нашої ери.

У понеділок, 25 жовтня, артефакт було урочисто передано на церемонії у Парижі.

Another important step taken to safeguard #CulturalHeritage!

An emblematic Mayan stela returns to Guatemala thanks to the voluntary handover of the private collector Manichak Aurance and the joint mobilization of #Guatemala, #France and #UNESCO.https://t.co/KAPzdkSjUG pic.twitter.com/E7K6Tlv8wK

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) October 25, 2021