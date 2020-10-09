Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання Уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, для збільшення кількості тестувань в Україні виділяють додатково 260 млн гривень.
“100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та (лабораторіями, – ред.) іншої форми власності для тестувань методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безкоштовно робляться нашим громадянам”, – зазначив Степанов.
Ще 160 млн гривень планується витратити на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.
Міністр нагадав, що в перших числах квітня проводилося близько 200 ПЛР-тестувань на добу. Зараз цей показник становить понад 30 тисяч на добу.
“Ми плануємо збільшити цю кількість вже до грудня до рівня не менше ніж 50 тисяч тестувань на добу”, – заявив Степанов.
(На відео – з 2:56)
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