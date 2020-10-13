Про це розповідають #Букви.

Агентство Fedoriv Group розробило рекламу для ТМ “Глобино” йвигадало сосиски “Нямські”.

“Хоч сосиски їдять усією родиною, купують їх переважно мами. Бо ж сосиски рятують у будь-якій ситуації: коли прийшла з роботи, а сил уже нема; коли і так вставати рано, а ще й сніданок зробити на всіх; коли субота зрештою, і мамі треба трішки відпочити! А головне: коли є сосиски, то матуся може бути спокійна, бо ніхто не лишиться голодним… Записали це у слоган”, – сказали автори реклами.

В рекламі цих сосисок знявся репер Потап. Артист і сам побував у ролі сосиски.

Сам Потап встиг підсмажитися на сковороді, побувати в бутерброді, погрівся в мікрохвильовці і релаксував у киплячій каструлі.

“У комунікацію ми вийшли з “Нямськими”, а ще написали тонку ліричну хвалу матусі, яку виконує Потап, на музику від MOZGI Studio”.

Проте судячи з коментарів, не усім “припала до смаку” така реклама, і навіть поскаржилися, що деякі коментарі взагалі видаляють.

Нагадаємо, що агентство Федоріва придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Тоді реакція суспільства на логотип була доволі неоднорідною: з одного боку, люди говорили, що варто популяризувати українське, з іншого – а чи українське це взагалі? Однак більшість обурювалася: як би не хотілося знайти прив’язку до українських традиційних орнаментів, виходило лише до російських.

Андрій Федорів — засновник і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY, яке є автором брендів Моршинська, Нова Пошта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот тощо.