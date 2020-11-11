Зображення, яким Борис Джонсон привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, спершу було адресоване Дональду Трампу. На ньому можна знайти виправлені слова "другий термін" та прізвище Трампа.

На це спершу звернули увагу користувачі соцмереж, а згодом — сайт політичного блогера під ніком Гвідо Фоукс.

Ввечері суботи, за годину після того, як американські ЗМІ оприлюднили інформацію про перемогу Джо Байдена у штаті Пенсильванія, і, відповідно, на виборах президента США, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував привітання для переможця у своєму Twitter.

“Привітання Джо Байдену з обранням його президентом Сполучених штатів та Камали Гарріс з її історичним досягненням. США – наш найважливіший союзник. І я чекаю спільної роботи в рамках наших спільних пріоритетів, починаючи з проблем зміни клімату і закінчуючи торгівлею і безпекою”, – написав Джонсон у Twitter.

Незабаром деякі користувачі соцмереж почали помічати, що на тлі основного тексту привітання можна розгледіти ледь помітні букви.

Сайт Гвідо Фоукса зазначав, що за ім’ям Байдена видно прізвище Трампа, а за словами “і я чекаю” — слова “другий термін”.

#Букви перевірили інформацію сайту і підтвердили, що правильно налаштувавши яскравість і контрастність зображення, ці слова на тлі можна розгледіти чітко:

В уряді Великої Британії вже прокоментували інцидент, назвавши те, що сталося, технічною помилкою.

“Як і слід було очікувати, дві заяви (про перемогу Трампа та перемогу Байдена — ред.) були підготовлені зазделегідь, до результатів цих суперечливих виборів. Через технічну помилку частина альтернативного повідомлення була вбудована у фоновий малюнок”, — заявив речник уряду.