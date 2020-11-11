На це спершу звернули увагу користувачі соцмереж, а згодом — сайт політичного блогера під ніком Гвідо Фоукс.
Ввечері суботи, за годину після того, як американські ЗМІ оприлюднили інформацію про перемогу Джо Байдена у штаті Пенсильванія, і, відповідно, на виборах президента США, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував привітання для переможця у своєму Twitter.
“Привітання Джо Байдену з обранням його президентом Сполучених штатів та Камали Гарріс з її історичним досягненням. США – наш найважливіший союзник. І я чекаю спільної роботи в рамках наших спільних пріоритетів, починаючи з проблем зміни клімату і закінчуючи торгівлею і безпекою”, – написав Джонсон у Twitter.
Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4
— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020
Незабаром деякі користувачі соцмереж почали помічати, що на тлі основного тексту привітання можна розгледіти ледь помітні букви.
Сайт Гвідо Фоукса зазначав, що за ім’ям Байдена видно прізвище Трампа, а за словами “і я чекаю” — слова “другий термін”.
#Букви перевірили інформацію сайту і підтвердили, що правильно налаштувавши яскравість і контрастність зображення, ці слова на тлі можна розгледіти чітко:
В уряді Великої Британії вже прокоментували інцидент, назвавши те, що сталося, технічною помилкою.
“Як і слід було очікувати, дві заяви (про перемогу Трампа та перемогу Байдена — ред.) були підготовлені зазделегідь, до результатів цих суперечливих виборів. Через технічну помилку частина альтернативного повідомлення була вбудована у фоновий малюнок”, — заявив речник уряду.