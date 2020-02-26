21 лютого в Києві відбувся форум Level UP Ukraine 2020 року, який є майданчиком взаємодії бізнесу, влади та суспільства для трансформації української економіки та її переходу на інноваційну платформу.

З 2016 року майданчик Форуму об’єднує представників української влади та міжнародних організацій, власників бізнесу, іноземних інвесторів, економічних експертів з метою вироблення рішень, які трансформують інституційне середовище та сприяють прискоренню економічного зростання.

В рамках форуму Level UP Ukraine 2020 відбулася прес-конференція “В очікуванні інвестицій: які галузі економіки України найбільш привабливі для інвестицій?”, учасники якої дали свої оцінки інвестиційної привабливості України та спрогнозували можливість збільшення притоку інвестицій в національну економіку.

На думку Дмитра Сенниченко, голови Фонду держмайна України, останній Давоський форум засвідчив наявність підвищеного інтересу до України в міжнародного бізнесу. Метою Фонду держмайна є створення інвестиційного продукту та проведення прозорої конкурентної приватизації, яка приверне стратегічних інвесторів, готових вкладати в модернізацію підприємств. За словами Сенниченко, у 2020 році на приватизацію буде виставлено від 300 до 500 державних підприємств, в тому числі 5 об’єктів, які входять до переліку “великої приватизації”. Фонд держмайна розробив інвестиційне меню, де є пропозиції для інвесторів з різними фінансовими можливостями.

Сенниченко підкреслив, що державні підприємства часто є джерелами корупції, яку генерують фінансово-політичні групи, що володіють доступом до важелів управління відповідних підприємств. Приватизація повинна розірвати це порочне коло і забезпечити ефективне функціонування підприємств в інтересах держави та суспільства. Водночас Сенниченко підкреслив, що Фонд держмайна активно комунікує з правоохоронними структурами, перекриваючи корупційні схеми. Сенниченко навів приклад нещодавньої спецоперації НАБУ із затримання осіб, які пропонували йому хабар в розмірі $ 5 млн за проведення кадрових перестановок в керівній ланці Одеського припортового заводу.

Джейсон Пелмар, керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові, член Групи Світового банку, в ході прес-конференції підкреслив, що з початку 2000-их років IFC реалізувала проєкти в Україні на $ 3 млрд. Станом на сьогодні IFC вивчає можливість участі в концесійних інфраструктурних проєктах — за регіональними аеропортами, автошляхами, морським портам. Пелмар дав позитивну оцінку факту передачі в концесію закордонним інвесторам морських портів “Херсон” і “Ольвія” і заявив, що цей досвід повинен бути масштабований на інші галузі економіки.

Давид Бежуашвілі, власник компанії Georgian Industrial Group, яка перемогла в концесійному конкурсі з порту “Херсон” зазначив, що конкурс був проведений максимально прозоро, а органи влади України надали всебічну підтримку його учасникам.

З цією тезою погодилася Наталія Ульянова, автор проєкту Level UP Ukraine, Founder і CEO UNA Partners, Віцепрезидент Асоціації Платників податків України. Наталія, ґрунтуючись на досвіді успішного супроводу першого концесійного конкурсу, наголосила на важливості таких механізмів для економіки України та необхідність розширювати цю практику. Крім того, Ульянова зазначила, що Level UP Ukraine, будучи майданчиком комунікації та кооперації між бізнесом, владою і суспільством, готовий виступити платформою, де напрацьовуватимуться концепції подібних проєктів.

Грігол Катамадзе, співорганізатор форуму Level UP Ukraine і Президент Асоціації платників податків України, зазначив, що дана організація підписала меморандум про взаємодію з Європейським економічним сенатом, згідно з яким буде надаватися консультативна допомога українському бізнесу, в тому числі в питаннях адаптації останнього до вимог законодавства країн Євросоюзу. Катамадзе також наголосив на важливості посилення захисту прав власності, без чого розраховувати на масштабний прихід інвестицій не доводиться.

Форум Level UP Ukraine 2020 зібрав на своєму майданчику близько 600 учасників та 30 спікерів з різних країн світу, ставши найбільш масштабним заходом за роки його проведення.