У четвер, 4 листопада, народні депутати планують розглянути питання про призначення: Олексія Резнікова - міністром оборони, Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій, Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості, Юлії Свириденко - першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки.

Про це повідомляється на сайті Парламенту.

Також сьогодні мають призначити Вячеслава Штучного керівником апарату Верховної Ради та розглянути проєкт постанови про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

Крім того, сьогодні у сесійній залі очікують президента Володимира Зеленського.

До розгляду запланований проєкт постанови “Про внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання”, №6252.

У другому читанні планується розглянути законопроєкти:

“Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій”, №5460;

“Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні”, №5463;

“Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві”, №3205-2;

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, № 5600.

Для внесення до порядку денного і розгляду пропонується проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках”, №5865.

Також у порядку денному є низка ратифікаційних законопроєктів.