Верховна Рада України відкрила сьогоднішнє засідання і відразу ж пішла на перерву.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перерва була оголошена на вимогу фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання о 10:12 (замість 10:00) і оголосив перерву до 10:45.

Він запросив на нараду керівників фракцій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

“Шановні колеги! Надійшла заява про реальну перерву на вимогу двох фракцій”, – оголосив Разумков.

Як пояснив у своєму Telegram нардеп Ярослав Железняк, нарада стосуватиметься питання кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

“Ранок останнього пленарного дня в році розпочнеться з наради голів фракцій по вчорашньому численному (вже бачимо мінімум 4 випадки) кнопкодавству під час голосування за міністрів”, – зазначив він.

Як відомо, напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів).

Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.

Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.

В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.