Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Перерва була оголошена на вимогу фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”.
Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання о 10:12 (замість 10:00) і оголосив перерву до 10:45.
Він запросив на нараду керівників фракцій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
“Шановні колеги! Надійшла заява про реальну перерву на вимогу двох фракцій”, – оголосив Разумков.
Як пояснив у своєму Telegram нардеп Ярослав Железняк, нарада стосуватиметься питання кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
“Ранок останнього пленарного дня в році розпочнеться з наради голів фракцій по вчорашньому численному (вже бачимо мінімум 4 випадки) кнопкодавству під час голосування за міністрів”, – зазначив він.
Як відомо, напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів).
Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.
В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- 16 грудня парламентський комітет з питань освіти не підтримав призначення т.в.о. Міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду очільника відомства.
- Увечері 15 грудня “слуги” повинні були заслухати 5 можливих членів Уряду. Однак заслухали тільки 4 кандидатів. Одним із кандидатів був Шкарлет.