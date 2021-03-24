У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для встановлення точної причини смерті військовослужбовиці з Одеської області після того, як їй зробили щеплення вакциною Covishield, призначено судово-медичну експертизу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У міністерстві повідомили, що за попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу.

“Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано”, – йдеться у повідомленні.

Також, зі слів начальника медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я вона не висловлювала.

“Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Про її результати буде повідомлено додатково”, – зазначили в МОЗ.

Там також закликали представників громадськості та засобів масової інформації “не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці”.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.

“За цим випадком регіональною групою оперативного реагування на НППІ буде проведене повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я”, – додали у міністерстві.