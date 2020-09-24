Про це повідомляє Нобелівський комітет.
Там наголосили, що за останні вісім років сумарний капітал фонду збільшився з 3 мільярдів до 4,6 мільярда крон завдяки успішному інвестуванню. Саме тому збільшення розміру премії стало можливим.
У 2020 році лауреатів Нобелівських премій з хімії, фізики, літератури й медицини, а також Нобелівської премії миру почнуть оголошувати 5 жовтня. Вручення як завжди пройде 10 грудня, у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.
- Раніше повідомлялося, що лауреатів Нобелівської премії цього року оголосять онлайн через пандемію COVID-19.