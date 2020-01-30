Адвокат 24 колишніх військовополонених моряків, які вже перебувають в Україні, Микола Полозов заявив, що тимчасове зупинення в Росії слідства проти моряків є своєрідним процесуальним гачком.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Через 14 місяців після захоплення російськими прикордонниками українських військових моряків біля Керченської протоки, слідство у кримінальній справі було зупинено. Слідче управління ФСБ Росії зупинило провадження попереднього слідства щодо 24 українських військовослужбовців ВМСУ і СБУ, затриманих під час інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України: “місцеперебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня”, – йдеться в повідомленні.

Полозов зазначив, що зупинення провадження попереднього слідства сторона захисту не розцінює позитивно у зв’язку з тим, що військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі.

Він також наголосив, що норми кримінально-процесуального законодавства дають змогу відновити провадження у кримінальній справі в будь-який момент, коли обставини, що послужили підставами для тимчасового зупинення, відпадуть.

“Іншими словами, до закінчення строків притягнення українських військових моряків до кримінальної відповідальності (за звинуваченням в порушенні ч. 3 ст. 322 КК РФ – відноситься до категорії тяжких злочинів термін становить 10 років), слідство в будь-який момент може відновити провадження у справі”, – пояснив він.

Адвокат додав, що ці обставини можуть послужити істотними обмеженнями для переміщення українських військових моряків за межі України й не дають їм гарантії безпеки від можливих спроб здійснення комплексу оперативно-слідчих заходів російськими правоохоронними органами щодо подальшого притягнення військових моряків до кримінальної відповідальності.

“Дана постанова слідства буде оскаржена стороною захисту в установленому порядку. Наше ключове завдання — виключення обставин подальшого притягнення до кримінальної відповідальності українських військових моряків у рамках російської юрисдикції та нівелювання будь-яких негативних правових наслідків для них у майбутньому”, – резюмував Полозов.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.