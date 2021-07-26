Про це йдеться в сюжеті “Прямого“.

Про прослуховування телеканал дізнався від власних джерел. За інформацією інсайдерів, ДБР має відповідне рішення суду, однак в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване. Пресслужба ДБР не відповіла на дзвінок та електронний запит щодо цього.

“Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити – Володимир Сташевський, гендиректор каналу”, — зазначають в редакції.

Сам Сташевський каже, що це — “чергова спроба тиснути на телеканал”.

Редакція акцентує, що також стикається з тиском з боку Печерського суду Києва, який дозволяв проводити обшуки, і з боку Нацради, що призначає перевірки (канал вважає їх необґрунтованими).

Українська журналістка, народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар засудила владу за тиск на телеканал і порівняла методи Володимира Зеленського із методами Віктора Януковича та Леоніда Кучми.

“В українській історії були демократичні президенти і були авторитарні президенти. Це такою певною мірою “ефект маятника”. Так от, ми дуже добре пам’ятаємо, що відбувалося за часів Леоніда Кучми, коли загинув Георгій Гонгадзе. Ми пам’ятаємо, і я на собі пересвідчилася, коли за мною стежила СБУ за часів Віктора Януковича”, — сказала вона в етері “Прямого”. Сюмар застерегла президента від тиску на опозиційних журналістів.

“Оскільки це дуже серйозний сигнал як для громадянського суспільства, так і для міжнародних організацій про те, що, на жаль, українська влада стає такою собі мініавторитарною копією російської влади, яка так само дуже не любить опозиційних журналістів. І єдине, що варто було би згадати Володимиру Зеленському – це те, що все-таки Україна не Росія, і такі експерименти погано закінчуються”, — наголосила вона.

Зеленський та “Прямий”

9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.

У коментарі “Детектор-медіа” ведучий заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародію на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частину листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай у п’ятницю запросимо його, і пресслужба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.

14 січня під будівлею Нацради з питань телебачення і радіомовлення пройшла акція протесту, учасники якої звинувачують владу у тиску на телеканал “Прямий”.