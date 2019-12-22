Партія "Європейська солідарність" буде вимагати негайного скликання РНБО і введення санкцій проти прямих поставок газу з РФ, які є результатом таємних переговорів у Парижі.

Про це п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

“Сьогодні отримали повідомлення від українських і російських ЗМІ, що 5 українських компаній уклали угоди про постачання газу з РФ на український ринок. Це не комерційні контракти, вони є політичними. Путін продає газ п’ятій колоні зі значною знижкою, щоб доходи використовувалися для фінансування цих політичних партій і для підриву основ української державності”, – заявив Порошенко.

Він зазначив, що це питання національної безпеки.

“Європейська Солідарність” буде вимагати негайного скликання РНБО і введення санкцій проти прямих поставок газу з РФ, які є результатом таємних переговорів у Парижі. Влада перейшла в цьому сенсі ті “червоні лінії”, про які голосно попереджали люди напередодні “нормандської зустрічі”, – підкреслив Порошенко.