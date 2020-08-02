Про це не можна мовчати: жертва нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про свій стан

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
“Прокинулася в 6 ранку від болю. Якщо вчора хоч трохи могла “мугикать” і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку. У періоди паніки, мене цікавить питання “за що?” і стає шкода себе. Але не через жалість я вирішила це пустити в маси! Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але моїм не мовчанням наступних жертв у нього не буде!!!”, – написала жертва злочину.
Через деякий час Анастасія виклала нове фото з клініки, де її відвідують друзі.
“У мене наче день народження. Доля подарувала мені життя вдруге! І якщо вранці я замислювалася “чому так сталося?”, Так зараз міркую: “навіщо?” І точно знаю, що про це не потрібно мовчати!”, – написала вона.
Жінки в соцмережах запустили флешмоб під назвою “Більше не можна мовчати”. І почали ділитись схожими випадками насилля.
Під час флешмобу жінки, зокрема, закликають не замовчувати насилля.
Анастасію, яка змогла вирватись з рук нападника і наважилась на всю країну розповісти про пережитий жах, активно підтримують у соцмережах і дякують за сміливість.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.