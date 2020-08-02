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Про це не можна мовчати: жертва нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про свій стан

Журналістка Анастасія Лугова, яка постраждала під час нападу в потязі Маріуполь-Київ, показала своє нове фото, зізнавшись, що їй досі хочеться отримати відповідь на питання "За що?".

Понеділок, 3 серпня 2020, 00:36

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.

“Прокинулася в 6 ранку від болю. Якщо вчора хоч трохи могла “мугикать” і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку. У періоди паніки, мене цікавить питання “за що?” і стає шкода себе. Але не через жалість я вирішила це пустити в маси! Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але моїм не мовчанням наступних жертв у нього не буде!!!”, – написала жертва злочину.

Через деякий час Анастасія виклала нове фото з клініки, де її відвідують друзі.

“У мене наче день народження. Доля подарувала мені життя вдруге! І якщо вранці я замислювалася “чому так сталося?”, Так зараз міркую: “навіщо?” І точно знаю, що про це не потрібно мовчати!”, – написала вона.

Жінки в соцмережах запустили флешмоб під назвою “Більше не можна мовчати”. І почали ділитись схожими випадками насилля.

Під час флешмобу жінки, зокрема, закликають не замовчувати насилля.

Анастасію, яка змогла вирватись з рук нападника і наважилась на всю країну розповісти про пережитий жах, активно підтримують у соцмережах і дякують за сміливість.

Теги: журналіст, напад, побиття, Укрзалізниця

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