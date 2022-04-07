«Про мене тут зовсім забули» — у перехопленій розмові СБУ окупанти називають війну в Україні пеклом

Про це повідомляє СБУ.
Окупант скаржиться, що російська армія зазнає великих втрат. Крім загиблих військових багато потрапляють у полон до ЗСУ.
“У перші два дні тільки з нашої бригади 500 людей за шматочками, у пакетах привезли. Ми величезні втрати несемо, величезні. У полон багато беруть… Ми по мирному б’ємо”, – розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.
Також він скаржився, що про них керівництво не згадувало. Коли їх знайшли через два тижні, то були здивовані, оскільки вважали їх загиблими. Він сподівається на ротації та приїхати до РФ, щоб звільнитися з армії.
“Ми просто сидимо і чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п’яні під*раси. Приїжджаю і відразу звільняюся, якщо повернуся”, – сказав окупант.
- Нагадаємо, Служба безпеки України вкотре оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта з рідними. Цього разу завдяки перехопленню СБУ дізналась, що родичі окупантів пишуть їм листи з проханням скоріше вбивати українців.
- Служба безпеки України перехопила розмови росіян, що свідчать про накази командування ЗС РФ стріляти в цивільне населення.
- Раніше СБУ опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.