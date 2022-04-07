«Про мене тут зовсім забули» — у перехопленій розмові СБУ окупанти називають війну в Україні пеклом

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, де він зізнається, що війна в Україні стала для нього пеклом. Він розповів, що командування забуло про них.

Про це повідомляє СБУ.

Окупант скаржиться, що російська армія зазнає великих втрат. Крім загиблих військових багато потрапляють у полон до ЗСУ.

“У перші два дні тільки з нашої бригади 500 людей за шматочками, у пакетах привезли. Ми величезні втрати несемо, величезні. У полон багато беруть… Ми по мирному б’ємо”, – розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.

Також він скаржився, що про них керівництво не згадувало. Коли їх знайшли через два тижні, то були здивовані, оскільки вважали їх загиблими. Він сподівається на ротації та приїхати до РФ, щоб звільнитися з армії.

“Ми просто сидимо і чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п’яні під*раси. Приїжджаю і відразу звільняюся, якщо повернуся”, – сказав окупант.