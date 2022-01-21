Відповідну заяву було опубліковано сьогодні, 21 січня як офіційну позицію “Європейської солідарності”.
“В серпні 2019 року, після незаконного розпуску Зеленським ВР 8 скликання, яке базувалося виключно на політичних емоціях , й обранні ВР 9 скликання, в українському парламенті вперше в історії була сформована так звана монобільшість, яка включала 254 депутати від фракції “Слуга народу” і позафракційних спікера та першого віце- спікера. За два роки від вчорашньої підтримки виборців “нових облич” з партії Зеленського не залишилося й сліду. З 46 законодавчих актів, прийнятих парламентом в грудні, жоден не був проголосований фракцією СН”, – йдеться у заяві “ЄС”
Європейська Солідарність констатує низьку політичну легітимність монобільшості у парламенті, а з цим і неможливість формувати порядок денний у парламенті.
“Соціологічні опитування свідчать, що рівень підтримки ВР 9 скликання за 2,5 роки впав до критичного рівня і є нижчим, аніж сприйняття виборцями попереднього скликання. Це фактично оцінка діяльності так званої монобільшості, адже опозиція залишається безправною в нинішньому складі ВР і не впливає на формування порядку денного.Саме слуги , які не можуть нашкребти необхідні 226 для позитивного голосування за закони, прийняли рішення про найтриваліші в історії парламенту канікули – 5 тижнів відпочинку в умовах складної безпекової ситуації на наших кордонах”, – йдеться у повідомленні.
Зважаючи на наведені факти “Слуги народу” втратили політичну легітимність як партія влади, а відповідно, як вважають у “Європейській солідарності”, втратили авторитет.
- Нагадаємо, Голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк анонсувала застосування імперативного мандату стосовно членів партії “Слуга народу” на місцях. Разом з тим, вона висловила бажання використати це і щодо перехідців до міжфракційного об’єднання “Розумна політика”.
- Нагадаємо, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак надіслав Олені Шуляк посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщується інформація проти опозиційної народної депутатки від “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко.
- Третина українців вважає, що 2022 рік буде гіршим за попередній.