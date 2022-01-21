“Соціологічні опитування свідчать, що рівень підтримки ВР 9 скликання за 2,5 роки впав до критичного рівня і є нижчим, аніж сприйняття виборцями попереднього скликання. Це фактично оцінка діяльності так званої монобільшості, адже опозиція залишається безправною в нинішньому складі ВР і не впливає на формування порядку денного.Саме слуги , які не можуть нашкребти необхідні 226 для позитивного голосування за закони, прийняли рішення про найтриваліші в історії парламенту канікули – 5 тижнів відпочинку в умовах складної безпекової ситуації на наших кордонах”, – йдеться у повідомленні.