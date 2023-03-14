Кореспонденту прокремлівського видання "Известия" повідомили про підозру через систематичну діяльність, спрямовану на медійну підтримку агресії Росії проти України.

Про це повідомило 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook.

Онлайн-видання та телеканал є структурним підрозділом так званого “мультимедийного информационного центра “Известия”, засновником якого є “Национальная Медиа Группа”. Своєю чергою вони є основним постачальником новин для російських пропагандистських ЗМІ. Медіагрупа належить підконтрольна особам, наближеним особисто до президента РФ Володимира Путіна.

Так званий “воєнкор” супроводжує російських військових на сході України майже від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Він активно поширює антиукраїнські фейки та виправдовує злочини окупантів.

На окупованій території Луганської області у численних сюжетах він розповідав про мужніх “визволителів”, які завжди перемагають, та злобних українських “нацбатівців”, які “тероризують” мирне населення. Він поширює наратив, що нібито ЗСУ перетворили Луганщину на руїни.

Разом з відвертими фейками та кремлівськими пропагандистськими наративами він виправдовує напад Росії на Україну. Крім того, схвалює захоплення територій нашої країни, знищення на окупованій Луганщині українських бібліотек, української системи освіти та ідентичності населення.

Нині “воєнкор” забезпечує “інформаційну підтримку” росіян, які намагаються стримати наступ ЗСУ в районі Кремінної.