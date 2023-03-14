Про це повідомило 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook.
Онлайн-видання та телеканал є структурним підрозділом так званого “мультимедийного информационного центра “Известия”, засновником якого є “Национальная Медиа Группа”. Своєю чергою вони є основним постачальником новин для російських пропагандистських ЗМІ. Медіагрупа належить підконтрольна особам, наближеним особисто до президента РФ Володимира Путіна.
Так званий “воєнкор” супроводжує російських військових на сході України майже від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Він активно поширює антиукраїнські фейки та виправдовує злочини окупантів.
На окупованій території Луганської області у численних сюжетах він розповідав про мужніх “визволителів”, які завжди перемагають, та злобних українських “нацбатівців”, які “тероризують” мирне населення. Він поширює наратив, що нібито ЗСУ перетворили Луганщину на руїни.
Разом з відвертими фейками та кремлівськими пропагандистськими наративами він виправдовує напад Росії на Україну. Крім того, схвалює захоплення територій нашої країни, знищення на окупованій Луганщині українських бібліотек, української системи освіти та ідентичності населення.
Нині “воєнкор” забезпечує “інформаційну підтримку” росіян, які намагаються стримати наступ ЗСУ в районі Кремінної.
СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно, з використанням засобів масової інформації).
- Служба безпеки продовжує викривати колаборантів, які допомагають ворогу запроваджувати російські так звані “стандарти освіти” на тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. Так, у результаті слідчо-оперативних дій 14 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з росіянами.
- Служба безпеки України зібрала докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. За вказівками росіян чоловік здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони.