Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Відповідаючи на запитання, чи є заяви України про дату початку контрнаступу стратегією, Данілов сказав наступне:
“Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей…”, — пояснив Данілов.
Крім того, він додав, що люди роблять “ті чи інші заяви”, то треба мати на увазі, що це “не зовсім може відповідати дійсності”.
Данілов додав, що коли почнуться військові дії, операції — ця інформація буде для дуже обмеженого кола осіб.
Також він зауважив, що українці побачать, коли “все почнеться”. Проте, він наголосив, що “де, коли та в який час” — питання закриті.
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