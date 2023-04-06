Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав, що інформацією про план українського контрнаступу володіють не більше ніж 5 людей.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Відповідаючи на запитання, чи є заяви України про дату початку контрнаступу стратегією, Данілов сказав наступне:

“Я можу сказати, що на сьогодні осіб, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше трьох – п’яти осіб…”, – пояснив Данілов.

Крім того, він додав, що коли люди роблять “ті чи інші заяви”, то треба мати на увазі, що це “не зовсім може відповідати дійсності”.

Данілов додав, що коли смае почнуться військові дії, операції – це інформація для дуже обмеженого кола осіб.

Також він зауважив, що українці побачать, коли “все почнеться”. Проте, він наголосив, що “де, коли та в який час” – питання закриті.