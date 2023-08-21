Президент України Володимир Зеленський несподівано відвідав Нідерланди, де зустрівся з прем'єр-міністром Марком Рютте на авіабазі в Ейндховені. Питання постачання винищувачів F-16 для України було одним з центральних тем цього обговорення.

Раніше, у липні, Рютте публічно заявляв, що незалежно від зміни уряду, Нідерланди продовжатимуть показувати свою підтримку України та будуть активно сприяти участі в коалiцiї для постачання F-16.

Останнє заявлення Рютте було супроводжено критикою соцiальних мереж та деяких політичних фігур. Деякі вважають, що заява не відповідає реальності, особливо з урахуванням незалежності країн, які постачають F-16.

Варто зазначити, що офіцiйна позицiя України та Нідерландiв стосовно постачання F-16 залишається незмiнною. Обидві країни прагнуть пiдтримувати сприятливий розвиток взаємовигiдного спiвробiтництва.

Однак, на думку деяких депутатів, таке важливе рішення потребує парламентських консультацій.

“Постачання F-16 в Україну – це далекосяжне рішення, яке має бути спочатку обговорено з Палатою представників. Особливо, коли уряд йде у відставку”, – написав у Twitter депутат-соціаліст Яспер ван Дейк (Європейські ліві).

Ван Дейк додав низку парламентських запитань, які він має до Рютте, зокрема, чи можуть F-16 використовуватися на території Росії і як це рішення має запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Тим часом ультраправий “Форум за демократію” висловив стурбованість через потенційне бомбардування російських об’єктів Україною.

“Божевілля. Голландські F-16 в Україну, щоб бомбити російські цілі. Навіть зараз, коли Рютте йде у відставку, він втягує Нідерланди у війну. І він може, тому що всі партії в Палаті представників підтримують його в розпалюванні війни”, – написала партія в Twitter.