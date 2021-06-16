Про результативність зустрічі з Путіним можна буде говорити через 6 – 8 місяців, – Байден

Про це Байден сказав під час пресконференції.
Байден пояснив, що зустріч віч-на-віч з Путіним була потрібна, аби пояснити свої принципові позиції з того чи іншого питання. Він додав, що Путін мав би зрозуміти, що якщо якісь дії Байдена його не влаштовують, то це не через те, що Америка “проти Росії”, а через те, що Байден”за американський народ”.
“Річ не в тім, що ми нібито “нападаємо” на Росію через порушення прав людини. Навпаки, така наша природа — ми не можемо мовчати, якщо порушуються права людини… Ми й надалі говоритимемо про права людини (в РФ, – ред.), бо це наш світогляд”, – сказав Байден.
На думку президента США, про результативність саміту можна буде говорити приблизно за пів року. Серед показників “ефективності” – звільнення опозиціонерів та політув’язнених з російських тюрем, посилення кібербезпеки тощо.
“Через шість — вісім місяців ми зможемо повернутися до цієї розмови та проаналізувати, що було зроблено”, – пояснив Байден.
Президент США пояснив, що він не ставив Путіну вимог, а намагався пояснити, чого зможуть досягти країни, якщо спільно докладатимуть зусиль.
Байден та Путін розмовляли віч-на-віч протягом двох годин. Байден вважає, що цього вистачило.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.