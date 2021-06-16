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Про результативність зустрічі з Путіним можна буде говорити через 6 – 8 місяців, – Байден

За словами президента США Джо Байдена, про результативність та ефективність сьогоднішньої двосторонньої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним можна буде говорити за 6 - 8 місяців, коли мають з'явитися перші результати щодо порушених питань.

Середа, 16 червня 2021, 21:08

Про це Байден сказав під час пресконференції.

Байден пояснив, що зустріч віч-на-віч з Путіним була потрібна, аби пояснити свої принципові позиції з того чи іншого питання. Він додав, що Путін мав би зрозуміти, що якщо якісь дії Байдена його не влаштовують, то це не через те, що Америка “проти Росії”, а через те, що Байден”за американський народ”.

“Річ не в тім, що ми нібито “нападаємо” на Росію через порушення прав людини. Навпаки, така наша природа — ми не можемо мовчати, якщо порушуються права людини… Ми й надалі говоритимемо про права людини (в РФ, – ред.), бо це наш світогляд”, – сказав Байден.

На думку президента США, про результативність саміту можна буде говорити приблизно за пів року. Серед показників “ефективності” – звільнення опозиціонерів та політув’язнених з російських тюрем, посилення кібербезпеки тощо.

“Через шість — вісім місяців ми зможемо повернутися до цієї розмови та проаналізувати, що було зроблено”, – пояснив Байден.

Президент США пояснив, що він не ставив Путіну вимог, а намагався пояснити, чого зможуть досягти країни, якщо спільно докладатимуть зусиль.

Байден та Путін розмовляли віч-на-віч протягом двох годин. Байден вважає, що цього вистачило.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.

  • У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.
Теги: Володимир Путін, Джо Байден, саміт

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