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Про що домовились Байден і Путін: деталі перемовин

Президент США Джозеф Байден і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.

П’ятниця, 31 грудня 2021, 09:45

Про це повідомили у Білому домі.

Розмова президентів тривала менше години. Це вже другі перемовини США і Росії за місяць, і відбулися вони цього разу за ініціативи Кремля.

Президент Байден озвучив два варіанти дій США, які прямо залежатимуть від подальших дій Росії на українському кордоні.

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Перший –  це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, а інший – шлях, який більше зосереджений на стримуванні, включаючи серйозні санкції, якщо Росія вирішить продовжити подальше вторгнення в Україну.

Байден попередив, що санкції торкнуться економічної сфери, а також не виключене коригування та збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу та додаткова допомога Україні.

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“Президент Байден чітко висловив позицію, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом “нічого про вас без вас”: тобто жодних розмов про питання, які найбільше хвилюють наших партнерів і союзників (Київ зокрема – ред), без повних консультацій та їх участі не буде. Президент Путін відповів, що він це розуміє”, – йдеться у повідомленні.

Проте, Путін  і далі заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що російські війська розташовані там для навчань, і що він має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть питання, де можливий прогрес у перемовинах, і сторони зможуть домовитися, а є питання, в яких домовленості не будуть можливими без серйозних кроків.

“Протягом наступного тижня до 10 днів до цих переговорів ми очікуємо продовження дуже інтенсивного періоду консультацій з боку США з нашими союзниками і партнерами, включаючи надання звіту про цю розмову цим союзникам і партнерам, і зокрема, звісно, ​​до уряду України”, – повідомили у Білому домі.

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Крім того, два президенти обговорили питання дипломатії та майбутні переговори між США і Росією, які пройдуть в січні 2022 року.

Теги: Білий дім, Держдеп США, путін байден, розмова

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