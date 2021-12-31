Про що домовились Байден і Путін: деталі перемовин

Про це повідомили у Білому домі.
Розмова президентів тривала менше години. Це вже другі перемовини США і Росії за місяць, і відбулися вони цього разу за ініціативи Кремля.
Президент Байден озвучив два варіанти дій США, які прямо залежатимуть від подальших дій Росії на українському кордоні.
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Перший – це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, а інший – шлях, який більше зосереджений на стримуванні, включаючи серйозні санкції, якщо Росія вирішить продовжити подальше вторгнення в Україну.
Байден попередив, що санкції торкнуться економічної сфери, а також не виключене коригування та збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу та додаткова допомога Україні.
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“Президент Байден чітко висловив позицію, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом “нічого про вас без вас”: тобто жодних розмов про питання, які найбільше хвилюють наших партнерів і союзників (Київ зокрема – ред), без повних консультацій та їх участі не буде. Президент Путін відповів, що він це розуміє”, – йдеться у повідомленні.
Проте, Путін і далі заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що російські війська розташовані там для навчань, і що він має право вільно переміщувати свої сили на власній території.
Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть питання, де можливий прогрес у перемовинах, і сторони зможуть домовитися, а є питання, в яких домовленості не будуть можливими без серйозних кроків.
“Протягом наступного тижня до 10 днів до цих переговорів ми очікуємо продовження дуже інтенсивного періоду консультацій з боку США з нашими союзниками і партнерами, включаючи надання звіту про цю розмову цим союзникам і партнерам, і зокрема, звісно, до уряду України”, – повідомили у Білому домі.
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Крім того, два президенти обговорили питання дипломатії та майбутні переговори між США і Росією, які пройдуть в січні 2022 року.
- Нагадаємо, напередодні перемовин Блінкен зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Тоді президент України повідомив, що отримав запевнення у повній підтримці з боку США у протидії російській агресії. Після розмови з Путіним Зеленському має зателефонувати Джо Байден.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.
- При цьому, у міжнародному агентстві Reuters зазначали, що російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєнням. Та Збройні Сили України здатні чинити опір, котрий змусить росіян заплатити за військову агресію життями тисяч своїх бійців. Західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.