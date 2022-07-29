Про це повідомляє CNN.
За словами Блінкена, це була “щира й пряма розмова”. Він закликав голову МЗС РФ погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.
Раніше офіційні особи США висловлювали розчарування через відсутність суттєвих зрушень з боку Москви на пропозицію звільнити Уілана і Ґрайнер. Представник Державного департаменту Нед Прайс у четвер визнав, що “це [визволення військовополонених] не просунулося тією мірою, в якій хотілося б”.
Також посадовці говорили про розблокування експорту зерна з України через Чорне море. Зокрема, Держсекретар висловив позицію США щодо намірів Росії анексувати окуповані території України.
- Нагадаємо, у так званій “Донецькі народній республіці” помер полонений громадянин Великої Британії Пол Юрі.
- Захист громадянина Великої Британії Ейдена Асліна подав апеляцію з проханням виключити з обвинувачення декілька статей з кримінального кодексу “ДНР”. Ейдена Асліна та ще двох іноземців, які воювали в складі ЗСУ, минулого місяця суд самопроголошеної “ДНР” засудив до смертної кари.
- Бойовики з невизнаної “Донецької народної республіки” заявили про затримання ще двох громадян Великої Британії – Ділана Хіллі та Ендрю Хілла. Британців звинувачують в “участі у бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців” та погрожують засудити до смертної кари.
- Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, чітко дав зрозуміти, що він використає сьогоднішню поїздку до Африки, щоб спробувати звинуватити Захід у нестачі продовольства в африканських країнах і зобразити Росію як вірного союзника континенту.