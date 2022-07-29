Сьогодні, 29 липня Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше розмовляв із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим після того, як Москва почала повномасштабну війну в Україні наприкінці лютого. Дзвінок тривав близько 25 хвилин.

Про це повідомляє CNN.

За словами Блінкена, це була “щира й пряма розмова”. Він закликав голову МЗС РФ погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Раніше офіційні особи США висловлювали розчарування через відсутність суттєвих зрушень з боку Москви на пропозицію звільнити Уілана і Ґрайнер. Представник Державного департаменту Нед Прайс у четвер визнав, що “це [визволення військовополонених] не просунулося тією мірою, в якій хотілося б”.

Також посадовці говорили про розблокування експорту зерна з України через Чорне море. Зокрема, Держсекретар висловив позицію США щодо намірів Росії анексувати окуповані території України.