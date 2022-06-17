Сьогодні Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом з Президентом України Володимиром Зеленським зустрілися у Києві вдруге після початку повномасштабної російської агресії. Лідери держав обговорили деякі питання, наприклад, початок масштабних тренувань для українських військ, які очолить Сполучене Королівство, економічну та гуманітарну підтримку України, а також постачання зброї.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду та Офісу Президента України.

Джонсом запропонував розпочати масштабну тренувальну операцію для українських військ, з можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів. Пропозиція президенту Зеленському надійшла, коли лідери обговорили ситуацію в Україні та те, як український народ продовжує надихати світ своїм неймовірним опором.

Програма під керівництвом Великобританії буде навчати та навчати Збройні сили України з використанням перевіреного в боях досвіду британської армії, що дозволить їм прискорити розгортання, відновити свої сили та посилити опір, оскільки вони продовжують захищати суверенітет своєї країни від російських загарбників.

“Оскільки українські солдати стріляють британськими ракетами на захист суверенітету вашої нації, вони роблять це також для захисту самих свобод, які ми сприймаємо як належне. Тому я запропонував президенту Зеленському нову велику програму військового вишколу, яка могла б змінити рівняння цієї війни, використовуючи цю найпотужнішу силу, українську рішучість перемогти”, — заявив прем’єр-міністр.

Поряд з пропозицією щодо навчання лідери також обговорили, як Велика Британія може зіграти ключову роль у припинення блокади зерна.

Також Велика Британія пообіцяла економічну та гуманітарну підтримку України понад 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, зокрема понад 5 000 протитанкових ракет NLAW, реактивних систем залпового вогню великої дальності та артилерійських систем, включаючи 155-мм самохідні гармати.

“Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі”, – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що Зеленський і Джонсон порушили питання посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

“Ми передали й свої напрацювання, свої пропозиції. Можемо зробити санкції такими, щоб Росія справді відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України та проти глобальної стабільності призведуть до збитків для самої ж Росії – агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну”, – наголосив Президент України й додав, що РФ також повинна компенсувати всі збитки, завдані людям, громадам та бізнесу.

Також, за його словами, під час перемовин сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі “Рамштайн”, де Велика Британія сприяла інтересам України.