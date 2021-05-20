#Букви зібрали основні тези президента.

Три години без перерви президент спілкувався із журналістами. Питань було багато: про “Велике будівництво”, про деокупацію українських територій та припинення війни, про боротьбу з олігархами.

Пресконференція проходила в ангарі державного підприємства “Антонов”. Почалася вона о 12:00.

Про що говорив Зеленський:

Вступне слово Зеленський почав про деолігархізацію.

“Ми будуємо країну без олігархів. Я думаю, ви бачите вже перші кроки, до яких я готувався, і зараз ви бачите перші результати. Країну для сорока мільйонів, а не для сотні Forbes. Дійсно, де держава має допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету”, – сказав Зеленський.

А ще президент згадав про те, що будується з нуля “нова судова реформа”, а також про “державу в смартфоні”. За його словами, додатком “Дія” наразі користується більше 10 млн українців.

Святкування Дня Незалежності

Показали короткий ролик до 30-річчя незалежності України, з символом країни – квіткою.

Володимир Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України. За словами президента, святкування складатиметься з трьох днів (22 – 24). Очікується до 30 делегацій зарубіжних країн.

Паралельно проходитиме “саміт перших леді та джентльменів”, на якому обговорюватимуться “дуже важливі людські питання, які лідери зазвичай не піднімають”.

Крім того, 23 серпня буде концерт “великих українців, легенд опери та балату, які приїдуть не лише з інших куточків України, але й світу”. Концерт проходитиме в Оперному театрі в Києві. До Дня незалежності в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

А 24 серпня відбудеться військовий парад як на суші, так і на воді.

Припинення війни на Донбасі

Перше питання, яке поставили Володимиру Зеленському було про припинення війни на Донбасі. На це Зеленський відповів, що не все так просто.

“Десь 6-7 місяців була більш стабільна ситуація. Ну, ми точно маємо цифри у десять разів нижчі порівняно з іншими періодами – було зменшено кількість пострілів, поранень”, – сказав Зеленський.

Закінчення епохи бідності

Президент сказав, що досить непросто закінчити епоху бідності, і що не все залежить від нього.

“Економіка не дуже добре розвивається через пандемію, але в порівнянні з іншими країнами знаходиться в нормальному стані”.

Про “Нафтогаз”

За словами Зеленського, компанія прогнозувала збитки на рівні 11 млрд. Тому уряд прийняв рішення про зміну керівництва.

Санкції проти Коломойського

Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

“Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам – нашу. Дивіться нас щоп’ятниці”, – відповів Зеленський журналісту.

Справа Шеремета

Президент України Володимир Зеленський не зміг дати чіткої відповіді, чи буде притягнуто до відповідальності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета не підтвердиться у суді. А ще Зеленський показав переписку із Яною Дугарь.

“Я не хотів би багато коментувати з цього приводу. Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, діяльність суду, але скажу вам відверто: я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей… І те, що вони перебували за ґратами – мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні, і що вони винні – теж не має. І я не знаю, чи пробачить вона мені… От сьогодні зранку Яна Дугарь мені… Ми переписуємося… Тобто, мені не все одно, що з цими всіма людьми…”, – сказав Зеленський.

Зеленський показав журналісту чатик із Яною Дугарь і заявив, що буде “серйозно говорити з Аваковим”, якщого когось засудили незаконно pic.twitter.com/b1c1xf6ZJ8 — Букви (@Bykvu) May 20, 2021

Про можливу співпрацю з Тимошенко, Яценюком та Гройсманом

Зеленський сказав, що “людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко ви не побачите” в його команді.

Про другий термін

Зеленський заявив, що говорити про це рано.

Про нардепів-олігархів

Володимир Зеленський заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради. Він перерахував критерії, за якими ту чи іншу людину відноситимуть до “олігархів”.

“Я не можу сьогодні особисто сказати прізвища. Є головні пункти. Це вплив на медіа, в тому чи іншому вигляді. Це участь у політичному житті країни, вплив на депутатів, чиновників, міністрів. Маючи партію, фінансуючи партію… І третє – це буде сума статків, сума активів. Я вважаю, що вона також вплине на це. При об’єднанні цих трьох деталей – автоматично людина потрапить в реєстр олігархів”.

Зеленський також підтвердив, що люди, які відповідатимуть трьом критеріям олігарха, не зможуть бути народними депутатами.

Про зустріч із Путіним

Володимир Зеленський заявив, що у нього немає часу думати про Путіна: “Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може привести до закінчення війни”.

Франція і Німеччина “дещо послаблюють свої позиції щодо РФ”

Зеленський вважає, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель “повинні підтримувати Україну сильніше”.

Що далі? Далі декілька напрямків. Ми будемо йти далі в “нормандському форматі”. В мене була зустріч із президентом Макроном, у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трошки послаблюють свої позиції щодо Росії“.

Зеленський про Порошенка

Відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона про те, чи є у нього з Порошенком якісь домовленості, натякаючи на умовну недоторканність, Зеленський відповів:

“Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що сталося”.

Зеленський про Вірастюка

Зеленського запитали про визнання Василя Вірастюка народним депутатом, всупереч рішенню Верховного суду. “Я впевнений, що ЦВК діяла згідно з українським законодавством. Я впевнений, що Вірастюк переміг. На дільницю разом з Шевченком (Олександром – ред.) приїхало 200 осіб зі зброєю. Дільниці не давали працювати ці молодчики”, – сказав президент.

Володимир Зеленський вважає Василя Вірастюка чесною людиною.

Під завершення пресконференції президент сказав, що став “менше сентиментальним і більш прагматичним“.

Варто зазначити, що багато ЗМІ не встигли поставити свої запитання, серед них і #Букви.