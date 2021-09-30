Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі новин про свою відставку розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.

Про все це Разумков повідомив в інтерв’ю “Українській правді”.

Про ймовірну відставку та її передумови

Разумков розповів, що розмови про його відставку спочатку були кулуарними. Та вже сьогодні спікер повідомив, що голова фракції партії “Слуга народу” Давив Арахамія ініціює збір підписів.

“Але ж усі також розуміють, що це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах”, – сказав він.

Він пов’язує таке рішення “слуг” із власною позицією щодо закону про олігархів.

“З чим сьогодні це пов’язано? Ну, хтось це пов’язує з тим, що я направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію. Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо… Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини”, – сказав Разумков.

Про конфлікти з нардепами та заступниками

Щодо конфліктів з нардепами Разумков зазначив:

“Я не конфліктую!”

Він додав, що вважає це “робочими дискусіями”.

Про стосунки із першим віцеспікером Русланом Стефанчуком Разумков розповів трохи більше.

“А щодо заступників, то вони повинні якраз виконувати ті завдання, ті доручення, які перед ними ставить голова Верховної Ради. А коли вони дуже хочуть, може, якось потрапити в інше крісло, навіть листи про це пишуть (Стефанчук звертався до Апарату ВРУ із запитаннями, чому на нього не перекладають повноваження голови ВРУ на час самоізоляції спікера, – ред.)”.

Спікер наголосив, що не розуміє, чому Стефанчук вважав, що він повинен бути виконувачем обов’язків голови Верховної Ради, адже Разумков не пішов на лікарняний, а лише самоізолювався.

“З таким успіхом, коли виходжу до вбиральні з сесійної зали, він також може бути виконувачем обов’язків”, – додав він.

Водночас Разумков зазначив, що не знає, чи хоче президент Володимир Зеленський віддати крісло спікера Стефанчуку. Розмов про це між ними ще не було.

Однак, за його словами, це неможливо, адже голову парламенту обирає не президент, а ВР.

Про те, що не тримається за посаду

“Посада для мене – не самоціль. Посада – це інструмент, яким ти можеш реалізовувати ту політику, в яку ти сам віриш, ті принципи, з якими ти приходив. І мені дуже видається важливим, щоб твої принципи не змінювалися від посади. Тому що посади дійсно проходять”, – сказав Разумков.

Він зазначив, що спокійно відреагує, якщо Рада відправить його у відставку.

Після ймовірної відставки Разумков стане позафракційним нардепом. Щодо можливого вступу у фракцію партії “Слуга народу” він відповів:

“Дивіться, я ж поки що голова Верховної Ради, точно не можу ні в яку фракцію вступити”.

На гіпотетичні запитання щодо майбутнього у Раді Разумков відповідати відмовився. Він зазначив, що статус – це завжди тимчасово.

“Ми ж почали нашу бесіду про що? Що я, як Дмитро Разумков, сьогодні у відставку не збираюся. Поки що формальних підстав для цього немає. Але якщо буде прийняте таке рішення, я дійсно залишуся в політиці, мені це подобається. Це інструмент, який дозволяє тобі змінювати ситуацію в країні. Це не може залежати лише від тебе. Це завжди командна гра, це завжди різні люди, які тобі допомагають або тобі заважають”, – зазначив він.

Разумков додав, що зараз у нього є команда нардепів, з якими він радий працювати.

Про опозицію до Зеленського

Відповідаючи на запитання щодо того, чи буде він в опозиції до президента після ймовірної відставки, Разумков запевнив, що не планує “бути в опозиції лише для того, щоб просто комусь зробити погано або як маленька дитина образитися і сказати – все, я буду все критикувати й добре, і погане”.

За його словами, він і зараз є внутрішньою опозицією, якщо це стосується речей, що викликають у нього дисонанс.

На уточнювальне запитання щодо того, як президент реагує на його внутрішню опозиційність, Разумков відповів:

“Я б навіть не казав, що це опозиційність, це інакша думка. По-різному. Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії”.

Спікер зізнався, що переходило до підвищених тонів, але “не критично”.

При цьому Разумков не назвав конкретних прикладів таких дискусій, але наголосив, що кожному лідеру треба вміти прислухатися до своєї команди.

Про Єрмака

“Ми не дуже часто спілкуємося по робочих питаннях. Я все ж таки вважаю, що це спілкування повинно бути більше з президентом. Кожен займається своїм, назвемо це так. Ми не є близькими друзями, щоб сьогодні про це можна було говорити”, – сказав Разумков.

За його словами, розмови про те, що його відставку в Офісі президента підтримує Єрмак, чув неодноразово, але не говорив з ним про це.

Про Штучного

Разумков дипломатично прокоментував свої стосунки з екскерівником апарату ВР В’ячеславом Штучним (зараз – перший заступник начальника УДО, – ред.). Подейкують, що Штучний працював на ОПУ й стежив за діяльністю Разумкова.

Разумков каже, що не міг тримати “якісні кадри лише в себе”.

“Просто якісні кадри ми ж не можемо лише в себе тримати (посміхається). Ми віддаємо їх в інші державні установи. Я думаю, що це було правильне рішення і для нього, і для апарату Верховної Ради, і для мене як голови Верховної Ради”, – сказав він.

Разумков запевнив, що не конфліктував зі Штучним і не може впевнено говорити, що той за ним стежив:

“Ну, він за мною не бігав, щоб прямо слідкувати”.

Новину про те, що “Слуга народу” пропонує Штучного знову призначити керівником апарату, Разумков прокоментував так:

“Ми не можемо залишити УДО без таких кваліфікованих кадрів… Я вважаю, що сьогодні людина займає ту позицію, на якій вона більш ніж ефективна”.

Про Тимошенко, Порошенка, Гройсмана та об’єднану опозицію

Разумков каже, що має однаково гарні взаємини з усіма політиками, зокрема з Петром Порошенком, Юлією Тимошенко, Володимиром Гройсманом та Володимиром Кличком.

Якщо Порошенко та Тимошенко – колеги Разумкова у Раді, то Кличко й Гройсман – ні. Проте спікер пояснив, чому зустрічається з ними.

“З Кличком я спілкуюся тому, що він голова Асоціації міст, це раз. Два – він київський міський голова, багато є питань, пов’язаних з його безпосередньою діяльністю. Якщо ви говорите про Володимира Борисовича Гройсмана, я з ним познайомився в далекому 2012-му році, коли я працював з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, а Гройсман на той момент був мером Вінниці. І час від часу ми підтримуємо контактуємо. Я не бачу тут проблеми”, – сказав Разумков.

Спікер ВР каже, що не вірить в об’єднану опозицію проти Зеленського, але не виключає її.

“Всі, кого ви перерахували, – це особистості. Кожен з них відіграє свою політичну роль і має достатньо серйозну політичну вагу. Завжди важко поєднувати, це вже я говорю не як голова Верховної Ради, а все ж таки в минулому політтехнолог – важко об’єднуватися таким постатям… Але українська історія бачила такі об’єднання, коли об’єднувалися навколо когось і рухалися вперед. Потім розвалювалося, частіше за все, якщо ми подивимося політичну історію нашої держави, але приклади такі були”, – сказав він.

Про робочі поїздки в регіони

Разумков каже, що виконує передвиборчі обіцянки й це не пов’язано з виборчими турами.

“Я – такий самий народний депутат, я так само буду їздити. Я від самого початку говорив, що буду їздити й спілкуватися з людьми… Я хочу залишатися людиною, в першу чергу, ми про це говорили”, – сказав він.

Про власну політичну силу

Разумков вважає некоректним наразі коментувати ймовірність політичних союзів, наприклад, з Гройсманом. Адже зараз він обіймає посаду голови Верховної Ради.

Також він прокоментував ймовірність створення власної політсили.

“Мені вже закидають запитання про побудову партії. Я вже чув, що в мене партія побудована, багато що чув. Але це говорять ті, хто нічого не розуміє в побудові партії… Я зараз не займаюся побудовою якоїсь політичної структури, щоб говорити про якесь об’єднання з колегами. Не думаю, що це варто сьогодні взагалі обговорювати”, – сказав Разумков.

Про плани на парламентські вибори

Разумков зізнався, що балотуватиметься на наступних парламентських виборах, але уникнув прямої відповіді на те, у списку якої партії.

“Дайте дожити, ви ж самі не розумієте, що спочатку буде. На парламентські точно піду… Ну, почекайте, в якій партії, я поки позафракційний. Ще ж не вигнали зі “Слуги народу”. Поживемо побачимо, я поки нікуди не готуюся (посміхається)”, – сказав він.

Про закон щодо олігархів

Разумков запевнив, що його окрема позиція щодо закону про олігархів не є способом зберегти гарні стосунки з великим бізнесом.

“Я проголосував би за цей закон, там проголосована моя поправка. Я казав, що я вважаю, що цим не може займатися РНБО”, – каже спікер.

Разумков пояснив, що до нього звернулися 4 фракції й 6 разів зверталися представники партії “Слуга народу”. Він направляв законопроєкти до Венеційської комісії.

“Ні Давид Георгійович (Арахамія, – ред.), ні представники “Слуги народу”, ні представники жодної з інших опозиційних політичних сил до мене не приходили і не казали – не направляй. Чому не направляй? У нас є уповноважена, яка звернулася з цим проханням, 4 опозиційні фракції. Направлення до Венеціанської комісії не є підставою не розглядати закон”, – каже спікер.

Про олігархів

Разумков заявив, що не знайомий з Рінатом Ахметовим і жодної комунікації з ним не підтримує. Водночас він знайомий і бачився з Віктором Пінчуком, бачився з Ігорем Коломойським на YES у 2019 році, також бачився з Юрієм Косюком на публічних заходах. За словами Разумкова, про політичну діяльність ні з ким з представників великого бізнесу він не говорив.

Про доплати у конвертах

Голова ВР зазначив, що сам жодного разу не отримував такі доплати й не бачив цього особисто.

Про Зеленського і його “один строк”

Разумков розповів, що вважає себе членом команди президента і пишається дотриманням своїх принципів, з якими прийшов до влади.

При цьому спікер зізнався, що вірить в обіцянку Зеленського щодо однієї каденції.

“У передвиборчій програмі було написано про один строк. І я вважаю, що це правильно… Людина, коли потрапляє до влади… Ми зараз не про президента Зеленського, а в цілому, беремо якогось гіпотетичного президента. Гіпотетичний президент десь всередині свого строку, з третього року, починає думати про наступний строк. Будь-яке обдумування ідеї про наступне, воно відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком”, – зазначив Разумков.

На його думку, у такому разі людина починає думати про те, як треба поліпшити свій рейтинг, як треба його зберегти, як треба примножити, що треба “продати”, в гарному розумінні цього слова, людям для того, щоб тебе знову обрали.