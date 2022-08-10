#Букви поспілкувалися з подругою Мар’яни – Ксенією.

Мар’яна закінчила Тернопільський медичний університет, диплом магістра отримала в Київській військово-медичній академії, після чого була відправлена служити до 501 батальйону 36 бригади морської піхоти. Понад 3 роки прослужила в ЗСУ, майже постійно допомагаючи пораненим військовим. З початку повномасштабної війни Мар’яна перебувала в Маріуполі, там же з заводу імені Ілліча потрапила в полон.

Про Мар’яну, не називаючи її імені, розповідала парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська). Під час розмови про нелюдські умови утримання, вона згадала про жінку, яка на той час (у черві) була на 7 місяці вагітності. Стан жінки, за словами Тайри, на той час був задовільний.

На початку родина Мар’яни не розголошувала того, що вона у полоні – боялися нашкодити. Але зараз #Букви отримали на це дозвіл:

“Я близька подруга, яка підтримує зв‘язок з родиною Мар‘янки і маю дозвіл на публікацію допису від них. Ми жили разом у Києві, коли Мар‘янка навчалась в магістратурі у Київській військово-медичній академії. Сама вона з Рівненщини, 1991 року народження”, – розповіла нам Ксенія.

Родина полоненої медикині не знала як діяти у цій ситуації та боялися їй нашкодити. Лише зараз наважилися публічно розповісти про Мар’яну:

“Інформації про неї не було, бо родина намагалась вирішити це все без розголосу. У цій ситуації не знаєш як діяти, аби не нашкодити. Мар‘янка жива, є в списках полонених, але, на жаль, за 4 місяці її так і не звільнили. Родичі інших медиків, що перебували в Маріуполі почали розповідати історії про своїх героїнь і ми вирішили це також зробити”.

Про те, що жінка у полоні, рідні дізналися з ворожих Telegram-каналів.

“Про те, що Мар‘янка полонена, ми дізнались з російських телеграм каналів, де всім полоненим присвоюють номери, а росіяни поливають їх брудом”, – розповіла Ксенія.

Вона надала #Буквам фото полонених медикинь, серед яких упізнали і Мар’яну: