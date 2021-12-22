Громадське понадпартійне об'єднання Рух опору капітуляції заявило, що в Україні відбувається політичний тиск на громадських активістів і волонтерів, журналістів, Суспільне мовлення, україноцентричну політичну опозицію та на п’ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Стратегічна Рада Руху опору капітуляції.

Згідно з заявою, у 2014-2015 роках в Україні відбулося об’єднання активного громадянського суспільства та політичного класу проти російської агресії. Тоді було створене українське військо, диверсифіковані джерела надходження енергоносіїв. Держава наблизилася до незалежності у сфері енергетичної безпеки. Однак, чинний порядок вимагає уваги до питань національної єдності.

За словами об’єднання, в Україні відбувається політичний тиск на україноцентричну опозицію та громадських діячів, у т.ч. – на п’ятого Президента України Петра Порошенка.

У заяві також зазначено, що вже два роки здійснюється розправа над безпідставно звинуваченими.

Уже два роки здійснюється розправа над безпідставно звинуваченими музикантом та учасником російсько-української війни Андрієм Антоненком, волонтеркою та громадською діячкою Юлією Кузьменко, українською волонтеркою Яною Дугарь, триває політично вмотивоване переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.

У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг, присвячений розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві у 2016 році. #Букви публікували інформацію про розслідування, оприлюднену на брифінгу. Пізніше на брифінгу було повідомлено, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

Захист національних інтересів, оборона України від зазіхань путінської Росії не може розглядатися представниками влади лише з огляду на особисті образи чи стурбованістю про свій рейтинг на наступних президентських або парламентських виборах”, – зазначає Стратегічна Рада РОК.

У заяві Рада РОК звернулася до Президента Володимира Зеленського із закликом: “Припинити політичні переслідування в країні, позбутися зрадників у найближчому оточенні, перейти до втілення політики національної єдності та піклуватися про зміцнення обороноздатності держави. Бо завтра може бути вже пізно”.