Про це повідомляє Стратегічна Рада Руху опору капітуляції.
Згідно з заявою, у 2014-2015 роках в Україні відбулося об’єднання активного громадянського суспільства та політичного класу проти російської агресії. Тоді було створене українське військо, диверсифіковані джерела надходження енергоносіїв. Держава наблизилася до незалежності у сфері енергетичної безпеки. Однак, чинний порядок вимагає уваги до питань національної єдності.
За словами об’єднання, в Україні відбувається політичний тиск на україноцентричну опозицію та громадських діячів, у т.ч. – на п’ятого Президента України Петра Порошенка.
У заяві також зазначено, що вже два роки здійснюється розправа над безпідставно звинуваченими.
Уже два роки здійснюється розправа над безпідставно звинуваченими музикантом та учасником російсько-української війни Андрієм Антоненком, волонтеркою та громадською діячкою Юлією Кузьменко, українською волонтеркою Яною Дугарь, триває політично вмотивоване переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.
У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг, присвячений розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві у 2016 році. #Букви публікували інформацію про розслідування, оприлюднену на брифінгу. Пізніше на брифінгу було повідомлено, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.
23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.
Захист національних інтересів, оборона України від зазіхань путінської Росії не може розглядатися представниками влади лише з огляду на особисті образи чи стурбованістю про свій рейтинг на наступних президентських або парламентських виборах”, – зазначає Стратегічна Рада РОК.
У заяві Рада РОК звернулася до Президента Володимира Зеленського із закликом: “Припинити політичні переслідування в країні, позбутися зрадників у найближчому оточенні, перейти до втілення політики національної єдності та піклуватися про зміцнення обороноздатності держави. Бо завтра може бути вже пізно”.
- Активісти “Руху опору капітуляції” подали до ОГП заяву щодо бездіяльності слідчого Держбюро розслідувань, який всупереч рішенню суду не починає розслідування держзради президента Володимира Зеленського.
- Активіст Сергій Стерненко виграв суд проти Служби безпеки України стосовно захисту його честі та гідності.
- 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- 27 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених — Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.