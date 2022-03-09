Президент України Володимир Зеленський підписав закони України, які посилюють відповідальність за злочини проти національної безпеки під час воєнного стану, а також регулюють обіг зброї серед цивільного населення.

Відповідні закони опубліковані на порталі Верховної Ради України.

Зокрема, Закон України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану” посилює покарання за державну зраду та диверсію – від 15 років до довічного ув’язнення.

Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану” розширив повноваження працівників прокуратури – передає їм частину функцій суду.

Закон України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” дозволяє цивільним особам чинити опір окупанту за допомогою особистої зброї.

Закон України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство” підвищує відповідальність за скоєння мародерства. За вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, або привласнення (розтрату) майна в умовах воєнного стану передбачили покарання від 5 до 15 років позбавлення волі залежно від тяжкості скоєного злочину. А за вчинення мародерства на полі бою особа буде покарана на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.