“У кожного бігуна є свій омріяний старт, місто, в якому він хоче пробігти свою найважливішу дистанцію. Для когось особливе місце у серці посідає Київ, хтось женеться за єдинорогом Бостона, хтось сумує за скасованим Токіо. І доки діють обмеження на проведення масових заходів і великі марафони не проводяться – саме час усім серцем віддатися своїй мрії!” – переконані в Run Ukraine.
Кожен з онлайн-забігів Dream Running Series присвячений одному з особливих для бігунів міст, міст, у яких проходять найбільші та найбільш значущі марафони світу, які збирають на стартах десятки тисяч учасників:
6-7 червня 2020 – Kyiv Run
21-22 червня 2020 – New York Run
4-5 липня 2020 – Berlin Run
18-19 липня 2020 – London Run
1-2 серпня 2020 – Tokyo Run
15-16 серпня 2020 – Boston Run
Також у планах Run Ukraine є проведення онлайн-забігів, присвячених Риму, Парижу, Празі та Чикаго, дати будуть анонсовані згодом.
Стати учасником онлайн-забігу Dream Running Series може кожен охочий, де б він не перебував. Для участі не потрібно нікуди їхати, усе, що потрібно – телефон та власна уява. Телефон – щоб записати маршрут та надати організаторам підтвердження подоланої дистанції. Уява – щоб біжучи 10 км або півмарафон своїм рідним містом, відчувати, що ти біжиш своїм містом мрії, і маршрут твій пролягає вулицями Токіо, Центральним Парком у Нью-Йорку, а фінішуєш ти просто під Бранденбурзькими воротами у Берліні.
Для того, щоб взяти участь в онлайн-забігах Dream Running Series, потрібно:
- перейти на сайт http://onlinerunning.runukraine.org/
- обрати онлайн-забіг, присвячений вашому місту мрії
- обрати дистанцію: 10 км або 21,0975 км
- зареєструватись
- в дати заходу пробігти обрану дистанцію, уявивши, що біжите містом мрії
- отримати заслужену медаль.
Ви готові мріяти? Не боїтеся власних бажань?
Тоді час реєструватись! http://onlinerunning.runukraine.org/
Контакти:
Анастасія Руссу
тел: +380 50 178 1168
email: [email protected]
Вікторія Веремієнко
моб.тел: +380 67 995 27 67
email: [email protected]