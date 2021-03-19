Заяву Байдена з цього приводу опублікували на сайті Білого дому.
Мета візиту Байдена і Гарріс в штат – простежити, як тут борються з пандемією COVID-19, а також – відреагувати на стрілянину в масажних салонах в околицях Атланти, в результаті якої загинули жінки азіатського походження.
Про проблему расизму в штаті перші особи держави поговорили з лідерами спільнот американців азіатського походження. Вони, зокрема, говорили про те, що нападів на азіатів через расову нетерпимість, стає більше.
Влада Джорджії поки не підтвердила, що стрілянина в масажних салонах була злочином на ґрунті расової ненависті, оскільки підозрюваний заявив, що він стріляв через особисті сексуальні проблеми.
“Джилл і я поділяємо скорботу і обурення нації через жахливе вбивство восьми осіб, серед яких шість азіатських американських жінок”, – сказав Байден.
Він зазначив, що незважаючи на реальні мотиви стрілка, його адміністрація “засуджує кризу гендерного і антіазіатского насилля, яке давно переслідує нашу країну”.
“Я закликаю Конгрес негайно прийняти Закон про злочини на грунті ненависті через COVID-19, який прискорить реакцію федерального уряду на зростання злочинів на грунті ненависті, що загострилися під час пандемії, підтримає владу штату і місцеві органи влади в поліпшенні звітності про злочини на грунті ненависті та забезпечить поширення інформації про злочини на ґрунті расової ненависті”, – сказав президент США.
- 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно в 240 км на південь від Атланти.