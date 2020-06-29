Про це повідомляється в матеріалі американського журналу Vice.
“Це починалося як шум незгодних, але кампанія на переконання брендів бойкотувати рекламу Facebook в липні місяці перетворилася на серйозну кризу для гіганта соціальних мереж”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що все почалося, коли один з найбільших світових рекламодавців Univeler приєднався до кампанії “Стоп ненависті для прибутку”. Також кампанію підтримали Verizon, Patagonia, Ben та Jerry’s, а також Coca-Cola і Hershey’s.
Хоча в Facebook спробували оперативно вжити заходів і почати маркувати сумнівний контент, цього було недостатньо.
Пізніше до компанії також приєднався глобальний виробник напоїв Diageo, що володіє брендами Guinness, Smirnoff і Johnnie Walker.
Крім того, кампанію підтримали Levi Strauss, Jansport, Lululemon і Starbucks.
У ЗМІ повідомляється, що рух підтримують також принц Гаррі і Меган Маркл. В цілому про припинення, або призупинення реклами в Facebook оголосили більше 160 компаній.
Відзначається, що Facebook отримує від реклами 98% свого річного року і ціни акцій компанії ще в п’ятницю впали більше ніж на 8%, а в понеділок ще на 2,5%.
Уточнюється, що компанія “Стоп ненависть для прибутку” була запущена для притягнення до відповідальності гендиректора Facebook Марка Цукерберга за поширення ненависницьких висловлювань.
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