Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian порівняв серіал "Слуга народу", де він грав роль президента України, з реальним життям глави держави.

Про це йдеться в матеріалі видання.

Зеленський зазначив, що насправді “це дуже схоже”, але реальна робота президента країни пов’язана з набагато більшими труднощами, ніж може “вписатися” в один сезон телевізійного шоу.

“Це правда, що більше проблем. Вони катастрофічні. Вибачте, вони з’являються, як прищі у 18-річного підлітка. Ви не знаєте, де вони з’являться і коли”, – заявив Зеленський.

Однією з останніх проблем він назвав коронавірус і розміщення евакуйованих з Китаю громадян у санаторії “Нові Санжари”, що супроводжувалося протестами місцевих жителів.

Журналісти також запитали Зеленського, чи не шкодує він, що знущався над політиками в своєму телешоу.

“Я зрозумів, що без досвідчених людей неможливо керувати країною. Але ці люди – на середньому рівні. Вони – чиновники, які знають, куди треба поспішати, що робити, кому доставити папери”, – заявив у відповідь Зеленський.

У статті наголошується, що глава держави залучив до управління Україною “деяких старих друзів” – Андрія Єрмака, Сергія Шефіра, Івана Баканова. Крім того, він сформував Уряд, що складався “в основному з авторитетних реформаторів”. Журналісти пишуть, що зміна Уряду, звільнення прем’єра Олексія Гончарука і генпрокурора Руслана Рябошапки “були сприйняті як удар по зусиллям в проведенні реальних реформ”.

ДОВІДКА. Серіал “Слуга народу” зняла студія “Квартал 95”. Він складається з трьох сезонів. Прем’єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі “1+1” в листопаді 2015 року, другого сезону – 23 жовтня 2017 року, а прем’єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів – в 2019 році. За сюжетом, головний герой – вчитель історії Василь Голобородько – став популярним у країні завдяки різкому відеоролику, що критикує владу і корупцію. Після цього його було обрано президентом України. Роль Голобородька виконав Володимир Зеленський.