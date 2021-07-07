Пробралися в резиденцію: невідомі застрелили президента Гаїті

У середу, 7 липня, невідомі пробралися в резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелили його.

Про це повідомляє The Daily Beast.

У заяві тимчасового прем’єр-міністра Гаїті Клода Жозефа зазначено, що смертельний напад стався рано вранці в середу.

“Група невідомих осіб, деякі з яких розмовляли іспанською, скоїли напад на приватну резиденцію президента республіки та смертельно поранили главу держави”, – заявив прем’єр-міністр.

За даними Джозефа, в дружину президента також стріляли, але вона вижила.

Наразі поліція встановлює особи вбивць.

Нагадаємо, що на початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.