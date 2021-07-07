ЗеПорушення

52

Всього порушень

13

Днів без порушень
13:58 Дресирувальник мавпочки з «Друзів» назвав Девіда Швіммера негідним у роботі із твариною
13:55 Пробралися в резиденцію: невідомі застрелили президента Гаїті
13:55 Масове тестування в Ліверпулі скоротило кількість випадків COVID-19 більш ніж на 20%
13:23 Обрання запобіжного заходу керівнику «Кузні на Рибальському» підриває обороноздатність держави, – нардеп Павленко
13:19 «Жовті новини»: реперка Alyona Alyona відреагувала на публікації про себе в ЗМІ
13:15 Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом з донькою відвідали Хемптон
12:58 Червнева температура б’є рекорди в усьому світі
12:33 В Амстердамі важко поранили журналіста-розслідувача Пітера де Вріса
12:10 Кім Кардаш’ян показала, як займається вейкбордингом, – відео
11:58 У Греції повертають COVID-обмеження для ресторанів і розважальних закладів
11:39 Подоляк і Бігус синхронно висловили спільну позицію стосовно вимоги опублікувати «прослушки Медведчука» – адвокат
10:48 Англія – Данія: де та коли дивитися півфінальний матч «Євро-2020»
10:34 Міністри «Люблінського трикутника» підтримали членство України в ЄС і НАТО
09:59 Кім Кардаш’ян вирішила зробити ребрендинг косметичної лінії KKW Beauty
09:52 У штаті Нью-Йорк оголосили режим надзвичайної ситуації через злочини із вогнепальною зброєю
09:33 На 99-му році життя помер легендарний індійський актор Діліп Кумар
08:54 Іран почав процес виробництва збагаченого металевого урану, – ООН
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 610 нових випадків COVID-19
07:35 Сьогодні в Україні сонячно і спекотно до +31°C
07:20 7 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:20 Ембер Герд опублікувала перше відео з тримісячною донькою
01:14 Меган Маркл та принц Гаррі можуть стати лідерами у сфері соціального впливу
00:56 Демі Мур з доньками влаштували фотосесію в купальниках для бренду Andie Swim
00:37 Кейт Міддлтон перебуватиме 10 днів в ізоляції після контакту з хворим на коронавірус
00:19 Instagram-блогерка з Харкова організувала власне викрадення, аби заробити 4,6 млн гривень

06 липня

23:58 Глава Євроради нагадав Зеленському про важливість реформ
23:27 Представниця корінних народів Канади вперше стала генерал-губернатором 
22:50 У Німеччині суд визнав винними членів банди педофілів
22:45 Зірка «Спогадів гейші» Мішель Єо зніметься в приквелі «Відьмака»
22:35 Зінченко віддав призові за Євро-2020 на лікування дітей
22:19 Тарантіно купив для себе історичний кінотеатр у Лос-Анджелесі
22:06 Пентагон скасував контракт на $10 мільярдів, який хотіли отримати Amazon та Microsoft
21:59 Збірна України з пляжного футболу не поїде на чемпіонат світу у Москві
21:47 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 6 липня

Пробралися в резиденцію: невідомі застрелили президента Гаїті

У середу, 7 липня, невідомі пробралися в резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелили його.

Середа, 7 липня 2021, 13:55

Про це повідомляє The Daily Beast.

У заяві тимчасового прем’єр-міністра Гаїті Клода Жозефа зазначено, що смертельний напад стався рано вранці в середу. 

“Група невідомих осіб, деякі з яких розмовляли іспанською, скоїли напад на приватну резиденцію президента республіки та смертельно поранили главу держави”, – заявив прем’єр-міністр.

За даними Джозефа, в дружину президента також стріляли, але вона вижила.

Наразі поліція встановлює особи вбивць.

Нагадаємо, що на початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.

  • 20 квітня стало відомо, що президент Чаду Ідріс Дебі загинув від отриманих поранень під час зіткнення з повстанцями на передовій у день, коли його переобрали на шостий термін.
Теги: вбивство, Гаїті, Жовенель Моїз

Читати #Букви у Telegram і у Facebook