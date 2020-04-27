Про це повідомляють #Букви.

Так, в Україні за минулу добу, 26 квітня, зафіксовано 392 нових випадки захворювання коронавирусной інфекцією. Проведено 4251 тестування методом ПЛР. Це означає, що співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих становить 9,2%.

Днем раніше ця цифра становила 8,7%.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для виходу з карантину необхідно наростити кількість ПЛР-тестувань.

“До 11 травня треба збільшити кількість тестувань на коронавірус, всі останні дні ми продовжуємо нарощувати обсяги, за два тижні цей показник виріс від 700 тестів до 4700 в день. Ми практично наблизилися до показника 5 тис. Тестів в день, це великий показник, який можна порівняти з європейськими країнами, які проводять аналогічні заходи по тестуванню”, – сказав він на засіданні уряду в середу, 22 квітня.

Раніше повідомлялося, що уряд України визначив, що перший етап поступового виходу з карантину почнеться тоді, коли протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання серед всіх протестованих не змінюватиме або буде залишатися в межах 5 %. Станом на 25 квітня, цей показник становить 8,2.