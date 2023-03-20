Українська співачка Оля Полякова зізналась, що її мати майже 20 років проживала у РФ. Проте, у травні 2022 року переїхала до Франції, де на той час перебувала Полякова разом з дітьми.

Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Мати співачки проживала у Москві разом зі своїм новим обранцем — громадянином РФ, там у них була нерухомість. Полякова переймалася безпекою пані Світлани, тож наполягла, аби вона виїхала з країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення. Будинок вирішили продати.

У нас там був дім. Зовсім недавно продали його – за 15% від вартості. Це був дуже гарний елітний будинок у гарному районі з лісом на території. Дуже жаль, що ми не змогли взяти хоча б ті кошти, які вклали”, – зазначила Полякова.

Вона запевнила, що вирішили позбутися нерухомості, аби не мати нічого спільного з Росією.

Виконавиця зауважила, що мати виїхала з РФ на її прохання і наголосила, що “для неї це трагічна історія”, тому що чоловік залишився в РФ. Нині пара може бачитися тільки “десь на виїзді”. За словами Полякової “він нормальний, усе розуміє, звісно, проти путінського режиму”.

У лютому 2023 року українська співачка Оля Полякова та захисник “Азовсталі” Михайло Діанов відвідали військових ЗСУ у реабілітаційному центрі “Незламні“, для яких минулого року зібрали 2,5 мільйона гривень на протезування.