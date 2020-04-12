З 12 березня - початку введення обмежувальних заходів - поліція почала складати протоколи про адмінпорушення на продавців насіння, рибальського спорядження, саджанців, фруктів, на шиномонтажників, різьбярів скла, власників магазинів. Всього судами України прийнято рішення про стягнення штрафів у розмірі 1 млн 105 тис. грн.

Про це розповідають #Букви.

Так, на момент публікації в Єдиному реєстрі судових рішень в період з 12 березня, коли був введений карантин, міститься близько 500 рішень зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину).

В основному адмінпротоколи складали на фізичних осіб-підприємців, торгівців на ринках, продавців в магазинах, відвідувачів магазинів. Є адмінпротоколи, складені на водіїв, які перевозили в салоні авто більше дозволеної кількості пасажирів.

Наприклад, протоколи отримали продавці кіосків з хот-догами і де готували каву; продавці фруктів та риби; продавці шкільної канцелярії та рибальського спорядження.

Так, штраф в розмірі 17 тис. гривень отримав пенсіонер, який знаходився в магазині “АТБ” без маски. Такий самий штраф заробив власник будмагазину, за те що продав покупцеві пластикову трубу, вартістю 15 грн. На 17 тисяч оштрафували чоловіка, який прибув з Польщі, але порушив режим самоізоляції.

17 тис. гривень штрафу отримала продавець магазину м’ясної продукції за те, що обслуговувала покупців без “марлевої захисної пов’язки”. У Кам’янці-Подільському суд присудив штраф продавцеві шаурми.

Штраф у 34 тис. гривень отримав директор ринку “Ринок 95”, що у Львівській області. У місті Дніпро такий же штраф отримав власник магазину “FOODS BODY” за те, що не закрив магазин і продовжував приймати покупців.

Усне попередження отримали 30 осіб.

Штраф у 17 тис. гривень – 47 справи – 799 тис. грн

Штраф у 34 тис. гривень – 9 справ – 306 тис. грн

Закрито понад 180 справ через незначущість порушення або його відсутность.

Понад 260 справ відправлено на доопрацювання.

Варто зазначити, що всі штрафи можуть бути оскаржені в апеляції.