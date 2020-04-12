Про це розповідають #Букви.
Так, на момент публікації в Єдиному реєстрі судових рішень в період з 12 березня, коли був введений карантин, міститься близько 500 рішень зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину).
В основному адмінпротоколи складали на фізичних осіб-підприємців, торгівців на ринках, продавців в магазинах, відвідувачів магазинів. Є адмінпротоколи, складені на водіїв, які перевозили в салоні авто більше дозволеної кількості пасажирів.
Наприклад, протоколи отримали продавці кіосків з хот-догами і де готували каву; продавці фруктів та риби; продавці шкільної канцелярії та рибальського спорядження.
Так, штраф в розмірі 17 тис. гривень отримав пенсіонер, який знаходився в магазині “АТБ” без маски. Такий самий штраф заробив власник будмагазину, за те що продав покупцеві пластикову трубу, вартістю 15 грн. На 17 тисяч оштрафували чоловіка, який прибув з Польщі, але порушив режим самоізоляції.
17 тис. гривень штрафу отримала продавець магазину м’ясної продукції за те, що обслуговувала покупців без “марлевої захисної пов’язки”. У Кам’янці-Подільському суд присудив штраф продавцеві шаурми.
Штраф у 34 тис. гривень отримав директор ринку “Ринок 95”, що у Львівській області. У місті Дніпро такий же штраф отримав власник магазину “FOODS BODY” за те, що не закрив магазин і продовжував приймати покупців.
Усне попередження отримали 30 осіб.
Штраф у 17 тис. гривень – 47 справи – 799 тис. грн
Штраф у 34 тис. гривень – 9 справ – 306 тис. грн
Закрито понад 180 справ через незначущість порушення або його відсутность.
Понад 260 справ відправлено на доопрацювання.
Варто зазначити, що всі штрафи можуть бути оскаржені в апеляції.
- У Мережі з’явилося відео, на якому поліцейські, зупинивши автомобіль, цікавляться, чому пасажири в салоні без масок. При цьому один з правоохоронців теж без маски.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.