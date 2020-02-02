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Продавати собак не треба: у «Нафтогазі» прокоментували заяву Брагаря

У НАК "Нафтогаз України" відреагували на заяву народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагаря, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

Неділя, 2 лютого 2020, 12:34

Про це йдеться в повідомленні пресслужби в Facebook.

“Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію. В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму”, – говорится в сообщении.

У НАК також зазначили, що “зручний сайт про субсидії teplo.gov.ua зараз не відповідає”.

Поки що для інформації є сайт Мінсоцполітики.

“Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом”, – підсумували у “Нафтогазі”.

Нагадаємо, Євген Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Пізніше ця пенсіонерка заявила про своє розчарування політикою чинної влади.

  • Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
  • У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
  • Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.
Теги: Брагарь, коммуналка, Нафтогаз України

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