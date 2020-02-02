Продавати собак не треба: у «Нафтогазі» прокоментували заяву Брагаря

У НАК "Нафтогаз України" відреагували на заяву народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагаря, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби в Facebook.

“Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію. В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму”, – говорится в сообщении.

У НАК також зазначили, що “зручний сайт про субсидії teplo.gov.ua зараз не відповідає”.

Поки що для інформації є сайт Мінсоцполітики.

“Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом”, – підсумували у “Нафтогазі”.