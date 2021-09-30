Голова фракції партії "Голос", народний депутат Ярослав Железняк пояснив, яка найбільша перешкода у впровадженні електронної акцизної марки на алкогольну продукцію.

Про це нардеп написав у Facebook.

“Мінфін вирішив зробити щось на зразок електронної акцизної марки, шоб контролювати обіг алкоголю та зменшувати нелегальний продаж. Ніби мета класна, але реалізація – як завжди”, – сказав Железняк.

Железняк пояснив, у чому тут вбачає проблеми:

Проблема №1. Відповідно до законопроєкту №5600, який готовий до другого читання, з 1 січня 2022 року у товарних чеках обов’язково має бути штрих-код акцизної марки. Якщо його не буде – продавця оштрафують. Також штрафуватимуть, якщо касир буде вводити штрихкод вручну та припуститься помилки.

“А штраф, на хвилинку, це 100% вартості товару. Крім того, що такий механізм значно збільшує час на обслуговування покупців та нерви цих самих покупців”, – сказав народний депутат.

На його думку, великі мережеві супермаркети будуть дотримуватися нових вимог, проте що робити із маленькими магазинами біля дому?

“Вони навряд чи будуть ускладнювати життя собі та своїм клієнтам. Тож я не здивуюся, якщо замість зменшити обсяги нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю до навпаки”, – написав Ярослав Железняк.

Проблема №2. Щоб нововведення працювало, кожна точка продажу має бути оснащена сканером, який зчитує штрихкод акцизної марки, або касири мають вводити код вручну.

“За останні три місяці оператори РРО мали зробити апдейт програмного забезпечення, перепрошити кожне РРО на кожній точці продажу та перереєструвати їх у податковій. Дедлайн наступає вже завтра, 1 жовтня. Мабуть, не варто казати, що зробити цього не встигли. Тобто навіть у тих продавців, які хочуть дотримуватися закону, для цього немає технічних можливостей”.

Нардеп зазначив, що рік тому він разом із “слугою” Данилом Гетманцевим, представниками податкової та ринку алкоголю “серйозно працювали над питанням впровадження електронної марки”, але не знайшли дієвий механізм її запровадити. І головна причина – технічні проблеми реалізації процесу зчитування електронної акцизної марки та внесення в чек.

#Букви звернулися за коментарем до Мінфіну. Чекаємо на відповідь.