Херсонська обласна держадміністрація створила Службу щастя і поліпшення якості життя і призначила її керівницею Весну Карпук.

Про це повідомили в пресслужбі ОДА.

Створити таку службу доручив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

“Завдання цієї служби – визначати індекс щастя, методологію розрахунку якого вже затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Служба буде вимірювати цей індекс, розуміти, яка його динаміка з року в рік, з кварталу в квартал або протягом півроку, наприклад. І, виходячи з цього, розуміти, що саме не влаштовує людей, робить їх нещасними”, – сказав радник Гусєва Андрій Богданович в інтерв’ю Громадському радіо.

“Весну Карпук призначили на посаду відповідно до розпорядження голови ОДА № 144-ОС від 7 лютого 2020 року. До виконання обов’язків вона приступила 10 лютого”, – йдеться в повідомленні.

Журналіст Михайло Скляр на своїй сторінці в Facebook повідомив, що раніше Карпук працювала продавцем жіночого одягу та консультантом в автосалоні.

“До кар’єрного зльоту Весна працювала продавщицею жіночого одягу та консультантом в автосалоні. Однак Голова ХОДА розгледів якимось чином у дівчини потенціал ощасливити жителів Херсонської області. Сказано-зроблено і Весна тепер держслужбовець і командує фронтом боротьби за щастя в окремо взятому регіоні”, – зазначив Скляр.

Він зазначив, що на запитання журналістів, чому її підтримала конкурсна комісія, адже вона не має спеціальності соціолога, як того вимагали умови конкурсу, Карпук сказала, що “має оригінальне ім’я, яке добре підходить до Служби щастя”.

Крім імені, Весна відома досить відвертими фото в соцмережах, які знайшли журналісти. А також фотографією, де зовсім юна Карпук (новоспеченій чиновниці зараз 32 роки), позує з юнаком, дуже схожим на Володимира Зеленського, (президенту України, нагадаємо, в січні виповнилося 42 роки).

У той же час, за інформацією ОДА Карпук вчилася в Херсонському державному університеті, де отримала дві спеціальності – філологічну та економічну.