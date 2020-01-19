Згідно з оновленим рейтингом Forbes список найбагатших людей світу за підсумками 2019 року очолив французький бізнесмен Бернар Арно. Його статок оцінюється у 116,5 мільярдів доларів.

#Букви розповідають, що відомо про нього.

Арно обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса (2 місце), засновника Microsoft Білла Гейтса (3 місце).

Бернар Арно є президентом компанії Louis Vuitton. У п’ятницю акції LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) подорожчали на 0,7%. Таким чином, статок Арно збільшився на $ 1,9 млрд і зараз становить в $ 116,5 млрд.

Біографія

Бернар Арно народився у французькому місті Рубе, у 1971 році закінчив Політехнічну школу і отримав диплом інженера.

У 22-річному віці Арно почав працювати у компанії Ferret-Savinel, яка належала його батькові. Однак через кілька років пішов з будівельної справи і зайнявся операціями з нерухомістю.

У 30 років він уже став президентом компанії.

У 35 років Бернар Арно придбав компанію з виробництва предметів розкоші Financière Agache. Він вирішив продати більшість її активів, залишивши лише найелітніші – Christian Dior і паризький універмаг Le Bon Marché.

У наступні роки підприємець придбав будинки Celine і Christian Lacroix.

3 липня 1987 року в паризькому готелі Plaza Athénée власники компаній Moët Hennessy і Louis Vuitton Ален Шевальє і Анрі Ракам домовилися про злиття і створення концерну LVMH.

Арно продовжував скуповувати елітні бренди: Berluti, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Fendi, DKNY і ін.

Арно є завзятим колекціонером – у нього є полотна Пікассо, Ів Клейна, Генрі Мура і Енді Уорхола.

У Бернара Арно п’ять дітей. У 1991 році він одружився вдруге. Його дружина – піаністка Елен Мерсьє.