Служба безпеки України зібрала докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. За вказівками росіян чоловік здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Росіян цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька. Надалі ворог використовував інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.

В СБУ зауважила, що за таку “співпрацю” окупанти обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

Втім, отримати автівку зловмиснику не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали його у результаті спецоперації у березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У результаті, суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

Як свідчать дані слідства, зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу РФ.

Раніше Служба безпеки України викрила у своїх лавах працівницю, яка підтримувала російське повномасштабне вторгнення в Україну та називала масові вбивства українців у Бучі “інсценуванням”.