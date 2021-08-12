Про це повідомили у пресслужбі Adidas.

12 серпня Adidas оголосила про укладання остаточної угоди про продаж Reebok. Покупцем стала американська компанія з управління брендами Authentic Brands Group, яка володіє Forever 21 та ще п’ятьма десятками брендів одягу, товарів для дому і спорту тощо.

Сума угоди — 2,1 млрд євро (2,5 млрд доларів), велика частина буде виплачена готівкою при закритті угоди, а решта — відтермінована та умовна винагорода. Закриття угоди очікується в першому кварталі 2022 року.

“Adidas має намір розділити велику частину грошових надходжень, які будуть отримані після закриття, зі своїми акціонерами”, — йдеться в повідомленні.

Каспер Рорстед, генеральний директор adidas AG зазначив, що після продажу бренду компанія сконцентрується на розвитку Adidas та стратегії “Own the Game” щодо збільшення продажів, прибутковості і частки ринку до 2025 року.

“Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, внесли в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме добрі можливості для довгострокового успіху”, — зазначив Рорстед.

Згідно з заявою, продаж Reebok не вплинув на фінансові перспективи Adidas на поточний рік або фінансові амбіції компанії на 2025 рік.

Adidas вже продала за 469 млн доларів бренди Rockport, CCM Hockey і Greg Norman, які були придбані спільно з Reebok.

Adidas придбала Reebok за 3,8 мільярда доларів у 2006 році, аби допомогти конкурувати з Nike. Компанія зазначає, що у 2016 році Reebok ініціював план оздоровлення під назвою “Muscle Up”, завдяки якому бренд зміг значно поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості. Утім агентство Reuters зазначає, що Reebok показував мляві результати, що неодноразові провокувало заклики інвесторів продати бренд.

В ABG заявили, що Reebok збереже свою штаб-квартиру в Бостоні і продовжить діяльність в Північній і Латинській Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Росії.