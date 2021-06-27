Росіяни і представники терористичних формувань на Донбасі не зможуть отримати українську землю, вільний продаж якої розпочнеться від 1 липня.

Про це перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький заявив телеканалу “Дом” в інтерв’ю.

Запитання про ймовірність такої купівлі поставила посадовцю журналістка.

Висоцький заявив, що законодавством передбачений захист від можливих спроб придбати українську землю з боку представників так званих “ЛНР” і “ДНР”, а також росіян.

“У законі є обмежувачі — є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців — ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю”, — сказав Висоцький.

Законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

“Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, — український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль — звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв’язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі”, — повідомив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що спроби незаконного придбання землі передбачаються. Але відкриті реєстри допоможуть відстежувати таки факти не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

“Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися”, — повідомив заступник міністра.

Згідно із ухваленою постановою Кабміну, перевірка набувача земельної ділянки нотаріусом включатиме: встановлення особи набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосування спеціальних економічних та інших санкцій; перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок у власності набувача.