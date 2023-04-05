Продажі електромобілів в Україні зросли на 13%: названо першу п’ятірку моделей березня

Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.
Із загальної кількості зареєстрованих авто на нові припадає 525 од., тоді як на вживані — 1383 од.
Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані авто — на 8%. Тож частка нових машин у березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому.
П’ятірка нових електромобілів на ринку у березні 2023 року:
- VOLKSWAGEN ID.4 — 149 од.;
- DONGFENG/HONDA M-NV — 100 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 — 28 од.;
- HONDA е — 24 од.;
- DONGFENG M5 EV — 22 од.
Натомість серед вперше зареєстрованих вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf — 276 од., за ним Volkswagen ID.4 — 146 од., замикає трійку Tesla Model 3 137 од.
Зауважимо, у січні українці зареєстрували 11,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше за показник минулого року.
Варто зазначити, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.
- Російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
- Попри жовтневу енергокризу, спровоковану російськими атаками на українські об’єкти енергетичної інфраструктури, попит на електромобілі в країні продовжує зростати.
- Автовиробники Renault SA, Nissan Motor Co і Mitsubishi Motors Corp планують потроїти свої інвестиції для спільного розроблення електромобілів (EV). В Альянсі мають намір інвестувати $23 млрд у спільний проєкт.
- Водночас американська компанія EV Safe Charge створила робота Ziggy, який буде заряджати електричні автомобілі на місцях для паркування.