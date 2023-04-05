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Продажі електромобілів в Україні зросли на 13%: названо першу п’ятірку моделей березня

У березні українці придбали 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів зросла на 13% проти показника за лютий.

Середа, 5 квітня 2023, 20:31
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Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.

Із загальної кількості зареєстрованих авто на нові припадає 525 од., тоді як на вживані — 1383 од.

Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані авто — на 8%. Тож частка нових машин у березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому.

П’ятірка нових електромобілів на ринку у березні 2023 року:

  • VOLKSWAGEN ID.4 — 149 од.;
  • DONGFENG/HONDA M-NV — 100 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.6 — 28 од.;
  • HONDA е — 24 од.;
  • DONGFENG M5 EV — 22 од.

Натомість серед вперше зареєстрованих вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf — 276 од., за ним Volkswagen ID.4 — 146 од., замикає трійку Tesla Model 3 137 од.

Зауважимо, у січні українці зареєстрували 11,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше за показник минулого року.

Варто зазначити, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.

Теги: автомобілі, аналітика, моделі авто, ринок авто, український ринок, статистика, Укравтопром

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