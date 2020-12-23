Продажі найочікуванішої відеогри року – Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій.

Про це, зокрема, повідомляють агентство Bloomberg і видання The Verge із посиланням на компанію-розробника.

Так, згідно з даними польської компанії CD Projekt RED, що створила гру, за 10 днів (з 10 по 20 грудня включно) геймери придбали понад 13 млн копій Cyberpunk 2077.

Це дані продажів цифрових і фізичних копій на всіх платформах з урахуванням оформлених повернень від гравців.

Відтак, з урахуванням 8 млн попередніх замовлень після релізу було продано понад 5 млн екземплярів гри.

У повідомленні CD Projekt не міститься інформації про масштаб самих повернень.

Компанія вирішила розкрити попередню оцінку стартових продажів гри для інвесторів (оскільки ці дані можуть вплинути на їхні рішення).

Нинішній результат відповідає приблизно 50% від прогнозованого аналітиками обсягу продажів Cyberpunk 2077 за підсумками першого року (до того, як цифрові магазини й сама CD Projekt почали повертати гроші за гру).

З продажами в 13 млн копій Cyberpunk 2077 стає однією з найпопулярніших ігор 2020 року. Водночас вона все ще дуже відстає від ТОП-50 найбільш продаваних ігор всіх часів і попереднього хіта компанії CD Projekt Red – “The Witcher 3: Wild Hunt” (“Відьмак 3: Дике Полювання” – гра була продана тиражем понад 28 млн копій на всіх платформах).

Раніше в CD Projekt повідомляли, що виторг від попередніх замовлень вже перевищив витрати на розробку Cyberpunk 2077 і маркетинг.

Цілком можливо, що продажі Cyberpunk 2077 значно зростуть після того, як студія CD Projekt виправить помилки та баги в грі, і та повернеться до PlayStation Store.

Як відомо, минулого тижня компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft.

Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).

Реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.

ДОВІДКА. Cyberpunk 2077 – комп’ютерна рольова гра в жанрі Action/RPG. Вона була розроблена польською студією CD Projekt RED (творцем популярних ігор про “Відьмака”).

Cyberpunk 2077 є продовженням гри “Кіберпанк 2020”, дії відбуваються через 57 років у великому місті Найт-Сіті, розташованому в штаті Каліфорнія. Гра оповідає про пригоди персонажа, на ім’я Ві (англ. V), стать, параметри зовнішності і минуле якого гравці зможуть обирати самостійно. Гравцеві надається на вибір низка ігрових класів з можливістю їх комбінування. Ігровий світ складається з міста, поділеного на унікальні райони, в якому присутній повний цикл дня і ночі.