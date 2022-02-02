Всесвітні продажі супер'яхт зросли на 77% у 2021 році, досягнувши рекордного показника у 887 яхт за всю історію спостережень від аналітичної компанії VesselsValue. Серед факторів зростання зазначають наслідки пандемії COVID-19.

Про це пише американське ділове видання Bloomberg.

Зауважується, що підвищений попит на яхти зумовлений зростанням капіталів, низькими відсотковими ставками та зростаючою потребою заможних людей усамітнитися на тлі пандемії коронавірусу.

Водночас до подальшого зростання цін призводить скорочення обсягу вторинного ринку супер’яхт. У виданні зауважують, що ситуація також загострюється перебоями у поставках та нестачею працівників. Зазначається, що процес будівництва одного судна триває роками, охочі ж отримати яхту негайно вже виснажили вторинний ринок.

Обсяги продажів суперʼяхт кожного місяця 2021 року були значно вищими за середні значення 2017-2019 років. Прогнозується, що тенденція може продовжитись і у 2022 році.

Відповідно до зауваження керівника відділу суперʼяхт Vessels Value Сема Такера, зазвичай яхти не вважаються вигідною інвестицією, проте наслідки пандемії внесли свої корективи та змінили ситуацію.

З огляду на зростання кількості замовлень та обсягів будівництва кількість супер’яхт у світі зросте у короткостроковій перспективі.

“Зараз чудовий час для власників яхт. Ті, хто купив судно рік тому, потенційно можуть зараз продати його з прибутком, насолоджуючись цілим сезоном безкоштовного яхтингу”, – наголосив Сем Такер.

Раніше повідомлялось, що за 2021 рік на воду у всьому світі спущено 200 нових супер’яхт, що є найвищим показником за останні 12 років.

Довідка. Відповідно до галузевих даних, вартість супер’яхти може вартувати від $10 млн у вживаному вигляді до $600 млн за нову модель.