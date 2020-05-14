Британський кінорежисер і продюсер Рідлі Скотт уклав довгостроковий контракт з компанією Apple.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Згідно з умовами угоди, студія Скотта Scott Free Productions буде займатися виробництвом різних телевізійних проєктів для Apple TV +. Сума угоди не розголошується, але джерела видання говорять, що мова йде про семизначну цифру.

Зазначається, в 1984 році режисер уже зняв для Apple культовий рекламний ролик, який присвячений комп’ютеру Macintosh.