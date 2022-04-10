Ціни на харчові продукти підскочили ще після епідемії COVID-19 – протягом року ціни на зернові, рослинні олії та м’ясо досягли історичних максимумів, також значно зросли й ціни на цукор та молочні продукти.

Про це інформує американське видання “Голос Америки” із посиланням на дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство з лютого по березень зріс на рекордні 12,6% – і частково це відбулося через потрясіння від війни в Україні.

Зокрема, ціни на зернові, рослинні олії та м’ясо зараз досягли історичних максимумів. Відчутно зросла вартість цукру та молочних продуктів. Індекс постійно зростав протягом всього 2021 року, сприяв цьому частково вплив пандемії коронавірусу.

Також зростають ціни на добрива, що негативно вплине на цьогорічний врожай.

У зв’язку з російсько-українською війною перебої в експорті загострили і без того складну ситуацію, посилюючи тиск на ціни – ці перебої знову сколихнули ринок.

На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. Від пшениці України та Росії залежать 50 країн світу.

Єгипет і Ліван імпортують понад 70% пшениці саме від України та Росії. Вплив російського вторгнення до нашої держави відчує весь світ.